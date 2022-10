Alex Di Giorgio: chi è, età, carriera del nuotatore, fidanzato, foto, Instagram e Ballando con le Stelle

Ormai ci siamo, manca davvero poco alla nuova edizione di Ballando con le Stelle! Gli affezionati telespettatori e i fan della trasmissione sono già in fibrillazione e non vedono l’ora che questa nuova avventura abbia inizio! Milly Carlucci è pronta come sempre a regalare insoliti colpi di scena e le scoppiettanti novità non mancheranno! Nella trepidante attesa perché non dare un’occhiata al cast dei protagonisti? Tra di loro anche nuotatore professionista Alex di Giorgio, conosciamolo meglio!

Alex di Giorgio: la biografia

Alex di Giorgio è nato a Roma il 28 luglio del 1990. Ha 32 anni ed è del segno zodiacale del Leone. Nuotatore professionista, Alex è uno specialista nello stile libero. A soli 17 anni ha vinto la sua prima medaglia d’argento internazionale agli europei di Anversa 2007, nella staffetta 4×200 metri. Nonostante la giovane età il nuotatore può vantare la vittoria di numerosi riconoscimenti che hanno senza dubbio contribuito ad accrescerne la fama.

Carriera

Alex ha rappresentato l’Italia ai Giochi Olimpici, vanta un argento europeo, la bellezza di tre ori ai Giochi del Mediterraneo e un argento alle Universiadi. Ma andiamo con ordine. Dopo l’argento agli europei di Anversa nel 2007 l’anno successivo ha vinto l’argento nei 400 metri ai mondiali giovanili di Monterrey. Il primo titolo italiano nella staffetta 4×200 metri è arrivato invece con il Circolo Canottieri Aniene.

Di Giorgio ha rappresentato, nel 2012, l’Italia ai Giochi Olimpici di Londra, convocato ai Giochi del Mediterraneo di Mersin nel 2013, ha poi esordito ai campionati mondiali di Barcellona nel 2013 tornando nel 2016 a rappresentare la penisola ai Giochi Olimpi di Rio de Janeiro. Una carriera di tutto rispetto quella del nuotatore che, complessivamente, ha vinto 35 medaglie ai campionati italiani assoluti, di cui 14 d’oro e 45 ai campionati di categoria.

Vita privata

Dichiaratamente omosessuale, Alex Di Giorgio ha avuto una breve relazione sentimentale con il volto di Uomini e Donne Ivano Marino. A seguito della loro rottura, il nuotatore è stato vittima di un atteggiamento persecutorio da parte di Ivano. Motivazione che l’ha portato ad intentare un processo contro l’ex nel quale quest’ultimo è stato condannato a un anno e due mesi di carcere per stalking, sostituzione di persona e diffamazione.

Il duo con Moreno Porcu a Ballando con le Stelle

Per la prima volta nella storia del programma di Milly Carlucci, Alex ballerà con un partner maschile: il maestro di danza Moreno Porcu. È stata proprio la conduttrice a svelare come la richiesta sia arrivata direttamente dal nuotatore, il quale avrebbe chiesto un maestro di ballo con un vissuto ed una sensibilità simile.

Instagram

Molto seguito sui social, l‘account di Alex di Giorgio vanta ben 148mila follower!