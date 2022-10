Moreno Porcu, chi è il ballerino di Ballando con le Stelle: età, carriera, fidanzata, foto, Instagram, Alex Di Giorgio

Ormai ci siamo, manca davvero poco alla nuova edizione di Ballando con le Stelle! Gli affezionati telespettatori e i fan della trasmissione sono già in fibrillazione e non vedono l’ora che questa nuova avventura abbia inizio! I colpi di scena e le scoppiettanti novità non mancheranno e nei prossimi, imperdibili appuntamenti non vediamo l’ora di raccontarveli. Nel frattempo, è uscito il cast dei protagonisti, tra di loro anche il nuovo maestro Moreno Porcu. Conosciamolo meglio!

Moreno Porcu: la biografia

Moreno Porcu è un ballerino cagliaritano di 34 anni. Nato il 15 novembre del 1988 a Cagliari, Moreno è del segno dello scorpione. Di professione ballerino, il giovane è al contempo coreografo e istruttore. La passione per la danza è nata in tenera età, Moreno non ha perso tempo ed ha iniziato subito a studiare fino a che non ha preso parte nel 2003 alle prime gare di ballo.

Nonostante sia fuori dalle competizioni da 5 anni, nella vita del 34enne la danza è sempre presente: come istruttore di ballo e fitness, come animatore o ancora come istruttore di zumba. Insomma, sono molteplici le vesti in cui l’amore per il ballo prende forma e si manifesta nella vita di Moreno!

Carriera

Iniziate le competizioni nel 2003, durante la propria carriera Moreno si è aggiudicato due primati nazionali nel ballo latino-americano entrando poi a far parte sia del corpo di ballo dello Brendan Cole sia in quello di Burn the Floor.

Animatore, istruttore di fitness e zumba, il ballerino non sta letteralmente mai fermo! Da quest’anno, inoltre, Moreno è entrato a far parte della grande famiglia di Ballando con le Stelle nelle vesti di maestro.

Curiosità

Ecco alcune curiosità su Moreno che forse non conoscete: vive in Trentino Alto Agide ed è molto legato alla sorella Giorgia con la quale condivide lo stesso tatuaggio a forma di infinito che racchiude i loro nomi.

Il duo con Alex di Giorgio

Una ventata di novità accoglierà l’ingresso di Moreno nel cast di Rai1! Infatti, per la prima volta nella storia del programma, il maestro ballerà con un concorrente maschio: il nuotatore professionista Alex di Giorgio. Come se la caveranno i due? Non resta altro che sintonizzarci e scoprirlo!

Instagram

L’account Instagram di Moreno vanta oltre 200mila i follower! Un numero che certamente crescerà in modo esponenziale per via della sua partecipazione all’amato programma di Rai1.