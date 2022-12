Ballando con le Stelle 2022, Milly Carlucci: ‘Selvaggia Lucarelli si fa sicuramente notare’

“Trovo che sia miracoloso che un programma tematico, una gara di ballo, un talent, dopo 17 anni crei ancora così tanto interesse e divida l’Italia in un tifo tra guelfi e ghibellini. Riscaldarci nelle polemiche è tipico della nostra passionalità latina. E sono anche felice di aver rinnovato il pubblico di Rai1, siamo forti tra i ragazzi e i laureati. Perché quando si fa tv la qualità conta, ma il mercato decide se vai in onda o no”. Parola di Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci risponde a Selvaggia Lucarelli

La conduttrice traccia un bilancio dell’edizione di “Ballando con le Stelle” che volge al termine travolta dalle tante polemiche ma anche protagonista di ottimi ascolti, con quasi il 26% di share di media. “Zanicchi andava arginata? Iva è Iva, è una donna straordinaria con un grande senso dello spettacolo, sa molto bene quando deve fermarsi, è istintiva e nello stesso tempo molto razionale, è un ossimoro vivente, conosce bene il pubblico. Ci sta che ricorra a termini non da salotto perché la gente nella vita non parla come nei salotti”, ha spiegato la conduttrice al Corriere della Sera soffermandosi poi sull’insulto (“tr***”) rivolto a Selvaggia Lucarelli: “Le è uscita una parola sbagliata e ha capito di aver passato il segno: si è scusata in tutti i modi possibili, con grande umiltà. Una signora di 80 anni che si fa il giro di tutti i programmi per scusarsi mi sembra dimostri di non essere né arrogante né supponente“.

L’altro giudice, Guillermo Mariotto, aveva definito la giornalista di Domani “una scimmia che tira escrementi a tutti”: “Mariotto ha creato un’immagine molto icastica. Ha un suo modo teatrale. Ma chi siamo in fondo noi? Un gruppo di amici che si sfottono e dicono cose anche sopra le righe, ma alla fine sono amici. Giochiamo tutti al gioco della televisione che non cambia i destini del mondo. È un gioco per intrattenere che accende la passione, a noi italiani piace schierarci e dividerci, la nostra massima espressione cittadina è il derby, Coppi e Bartali, bianco e nero”, il commento di Milly Carlucci.

Tutti contro Selvaggia Lucarelli?

Per molti nello show del sabato sera ha preso il via il “tutti contro Selvaggia“, idea non condivisa dalla padrona di casa: “Selvaggia si fa indubbiamente notare, ma tutta la giuria è composta da persone con grande carattere ed è quello che ci vuole per fare televisione. C’è una giurata tecnica (Carolyn Smith) e una giuria di opinione fatta di personalità esplosive che con i loro ragionamenti – spiega Carlucci – articolati intercettano anche quello che viene detto a casa. Siamo variegati, è la nostra ricchezza. Lucarelli andava supportata? Penso davvero che la nostra sia la giuria migliore del mondo. In questo gioco io sono terza, non tocca a me fare la reprimenda, sono bravi a vedersela tra loro”.

Infine un commento sul caso Montesano, finito nel mirino prima per le sue posizioni no-vax poi espulso per aver indossato una maglietta che inneggiava alla XMas: “Quella di Montesano è stata una scelta molto voluta perché è stata l’occasione di avere un artista che ha fatto la storia della tv e del cinema, della tv e del teatro. E durante il programma ci ha portato questo grande valore. Sulle vicende che hanno definito la sua esclusione non mi posso esprimere, è una decisione aziendale e mi attengo alle scelte fatte dalla Rai“, ha concluso Milly Carlucci.