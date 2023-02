Anne Hathaway a Roma per uno shooting fotografico

Era nella Città Eterna per una shooting fotografico e la sua presenza non è passata inosservata. Stiamo parlando dell’attrice Anne Hathaway, paparazzata mercoledì pomeriggio sul balcone dell’hotel St.Regis. Ma come mai si trovava li? Nessun film per lei ma un lavoro per il brand Bulgari e, ancora una volta, la donna si è mostrata in tutta la sua bravura e bellezza.

Il lavoro per Bulgari e lo shooting di Anne Hathaway a Roma

L’attrice americana – vincitrice del premio oscar per Les Misérables – attualmente è impegnata in un lavoro per Bulgari, della quale è testimonial. Lo sfondo scelto è uno dei luoghi imperdibili, un must della Capitale, ovvero il balcone al primo piano dell’hotel di via Vittorio Emanuele Orlando, che affaccia su Piazza della Repubblica e sulla fontana della Naiadi. La donna ha passato il pomeriggio a scattare foto con la troupe, alternandosi tra il balcone e la stanza dell’hotel. Per l’occasione, l’attrice indossava un tailleur bianco e aveva una borsetta dal valore di 2500 euro. Anne Hathaway è nata a New York ed ha 40 anni. Il primo successo è arrivato con il film Il Diavolo veste Prada che l’ha lanciata ad Hollywood. Negli anni, inoltre, ha cementato la sua fama non solo come attrice ma anche come icona sexy, diventando una delle attrici più ambite per i brand di moda. Dal 2012 è sposata con l’attore Adam Shulman e dal loro amore sono nati due figli.