Pretty Princess: arriva il terzo film della saga con Anne Hathaway

Torna a grande richiesta del pubblico l’appuntamento con la saga della “Pretty Princess”. È infatti in programma un terzo capitolo di uno degli appuntamenti più amati dai telespettatori. Il film sarà un sequel delle storie di Mia Thermopolis, interpretata da Anne Hathaway. Chiunque si fosse perso i precedenti film del sequel potrà vederli su Disney +.

Quale sarà il cast

Un successone che sembra pronto a tornare sul piccolo schermo, seppure ancora non sembra definito il cast. Julie Andrews, in forse già qualche mese fa, non ha dato conferme circa la sua partecipazione, ma non ha neanche negato che ci sarà. Ma anche Anna Hathaway non si sa ancora se prenderà parte al terzo capitolo del film che nasce dal romanzo di Meg Cabot, con il primo film girato nel 2001.

La storia

Si tratta della vita di un’adolescente americana che scopre di essere l’erede del regno di Genovia. Un format di successo che ha guadagnato, con il suo primo capitolo, ben 165 milioni di dollari al botteghino e 134 milioni con il secondo. Il terzo Pretty Princess si farà anche se al momento si tratta solo di un progetto del quale ancora non si conoscono i dettagli.