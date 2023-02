Matilda De Angelis fidanzata con Alessandro dei Santi Francesi: chi è il cantante

I rumors circolavano già da qualche settimana ma adesso è arrivata la conferma ufficiale: l‘attrice Matilda De Angelis ha un nuovo fidanzato. Chi sarà il ragazzo che è riuscito a far breccia nel suo cuore? Il nuovo compagno della 27enne è Alessandro De Santis, membro del duo “Santi Francesi”, vincitore della 16esima stagione di X Factor.

L’uscita allo scoperto tra Matilda de Angelis e il cantante dei Santi Francesi

Finora, la loro storia era rimasta in sordina. I due sono però usciti allo scoperto in occasione del party organizzato alla Mole Antonelliana per l’arrivo su Netflix della serie La Legge di Lidia Poet nella quale la De Angelis veste i panni della protagonista: la prima avvocata italiana che nella Torino di fine Ottocento deve lottare per vedere riconosciuto il proprio diritto ad esercitare la professione, nonostante la sua bravura e la capacità di risolvere i casi. Alla festa torinese i due si sono scambiati tenere effusioni uscendo, finalmente, allo scoperto.

Chi è Alessandro De Santis

Alessandro De Santis ha 24 anni e fa parte dei “Santi Francesi”, duo musicale del quale fa parte anche Mario Lorenzo Francese. Tra i 17 ed i 18 anni i due hanno partecipato alla 17esima edizione di Amici. In questo frangente il gruppo si chiamava The Jab e con loro c’era anche il batterista Davide Buono. Poi è arrivata l’esperienza ad X Factor, nella squadra di Rkomi, che li ha visti trionfare e proprio in questa circostanza Alessandro ha conosciuto quella che è poi diventata la sua attuale compagna.

Il primo incontro

Matilda De Angelis ed Alessandro De Santis si sono visti per la prima volta alla finale di X Factor dove pare che la 27enne fosse voluta andare proprio per conoscere il duo musicale. Il colpo di fulmine sarebbe scattato proprio durante i festeggiamenti per la vittoria dei Santi Francesi e, secondo i bene informati, i due fanno coppia fissa giù da un po’ e Matilda pare molto innamorata. Ecco cosa ha detto l’attrice a Vanity Fair: ‘Sono sempre stata molto controllata nella relazioni e di indole sono molto indipendente. Ora sono contenta perché aspettavo una persona cos’, uno che mi ha investito come un camion a 250 all’ora’.

Instagram di Alessandro De Santis

Alessandro è molto seguito sui social. Oltre al profilo musicale dei Santi Francesi ne ha anche uno privato che vanta la bellezza di oltre 37mila follower.