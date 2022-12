Chi ha vinto X Factor 2022: nome del vincitore, cosa è successo nella finale dell’8 dicembre

Chi ha vinto la finale di X Factor 2022? Gran finale stasera su Sky per l’edizione del talent tra i più famosi della tv. I giudici Fedez, Dargen D’Amico, Rkomi e Ambra Angiolini per l’ultima volta hanno commentato le esibizioni – adrenaliniche ed emozionanti come sempre – dei concorrenti che la settimana scorsa erano riusciti a strappare il pass per la finalissima. Ma chi tra loro è riuscito alla fine a trionfare? Una finale davvero entusiasmante che non ha lasciato spazio alla noia. Una tensione che è andata crescendo fino alla fine, fino alla sfida finale e alle votazioni.

I Santi Francesi hanno vinto X Factor

A trionfare in questa edizione di X Factor sono stati I Santi Francesi! Ricordiamo che tra i cinque semifinalisti approdati al penultimo atto di X Factor alla fine era stata la band degli Omini a dover abbandonare, ad un passo dal traguardo, la competizione. Nella puntata gli artisti si erano cimentati in una duplice esibizione, cantando in duetto con alcuni big della musica italiana e poi con le cover. In finale sono approdati quindi quattro concorrenti:

Linda per il roster di Fedez I Tropea per il team di Ambra Angiolini Beatrice Quinta per Dargen D’Amico I Santi Francesi del roster di Rkomi

Nella puntata dell’8 dicembre allora i concorrenti si sono sfidati come sempre a colpi di musica per convincere il pubblico a votare per loro.

La classifica finale di X Factor 2022

Questa la classifica finale di questa edizione:

I Santi Francesi Beatrice Quinta Linda I Tropea

Dove e quando rivedere la finale di X Factor in chiaro

Anche quest’anno dunque scorrono i titoli di coda sull’avvincente gara di X Factor che come sempre ci ha tenuti incollati davanti allo schermo fino all’ultimo istante. Ma non è ancora finita del tutto. Sì perché se volete rivedere quanto accaduto nella finalissima dell’8 dicembre 2022 mercoledì prossimo, 14 dicembre 2022, la puntata andrà in onda in chiaro su Tv8 sempre in prima serata. Sarà l’occasione per rivivere tutte le emozioni ed il percorso che ha portato ad eleggere il vincitore di X Factor 2022.