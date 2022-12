Chi sono i finalisti di X Factor 2022: chi è stato eliminato e cosa è successo nella semifinale del 1 dicembre

Chi sono i finalisti di X Factor? Domanda più che legittima considerando quanto accaduto giovedì 1 dicembre 2022 giorno dell’imperdibile semifinale di questa avvincente edizione. I Giudici Fedez, Dargen D’Amico, Ambra Angiolini e Rkomi si sono affrontati per la penultima volta guidando i propri ragazzi con un unico obiettivo: portarli alla finale dell’8 dicembre.

Chi è stato eliminato nella semifinale del 1 dicembre

A lasciare la competizione ad un passo dalla finale sono stati gli Omini.

La puntata ripartiva dalla doppia eliminazione andata in scena nel corso del quinto live della settimana scorsa. Alla fine ad uscire dal gioco ad un passo dalla fine della competizione erano stati i Disco Club Paradiso e Joelle. Di conseguenza erano stati delineati i nomi dei cinque semifinalisti, due dei quali del roster di Fedez (simbolicamente in testa nella classifica con gli altri giudici).

Chi sono i finalisti di X Factor 2022

Questi pertanto i nomi dei finalisti di X Factor 2022. Coloro che, in effetti, la settimana prossima, giovedì 8 dicembre 2022, saliranno per l’ultima volta sul palco di XF per conquistare la vittoria finale:

Linda (Fedez) I Tropea (Ambra Angiolini) Beatrice Quinta (Dargen D’Amico) I Santi Francesi (Rkomi)

A che ora va in onda la finale e dove rivedere la puntata del 1 dicembre in chiaro

La finale di giovedì prossimo andrà in onda come sempre a partire dalle 21.15 in esclusiva per gli abbonati Sky sul canale Sky Uno. In streaming la diretta sarà trasmessa su Sky Go e Now Tv. Per rivedere la semifinale in chiaro l’appuntamento è per mercoledì 7 dicembre 2022 in prima serata su Tv8.