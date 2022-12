Chi sono i semifinalisti di X Factor 2022: data della finale

Tutto pronto per la semifinale di X Factor 2022! Stasera, giovedì 1 dicembre 2022, andrà in onda la nuova puntata del talent musicale tra i più amati dal pubblico. A sfidarsi saranno i cinque concorrenti rimasti in gara supportati dai giudici Fedez, Rkomi, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. Ma chi tra loro strapperà il pass per la finalissima? Chi invece dovrà arrendersi praticamente ad un passo dal sogno?

Chi sono i concorrenti ancora in gara a X Factor 2022

Dal punto di vista della competizione il giudice con più artisti in gara è Fedez che ne conta ancora due tra le proprie fila. Gli altri invece ne hanno uno a testa. Ricordiamo che stasera si ripartirà dall’eliminazione (doppia) avvenuta la scorsa settimana quando Joelle e i Disco Club Paradiso hanno dovuto abbandonare la gara ad un passo dalla semifinale. Chi sono dunque i concorrenti ancora in gara? Eccoli qui:

I Tropea (Ambra Angiolini) Beatrice Quinta (Dargen D’Amico) Linda (Fedez) Gli Omini (Fedez) I Santi Francesi (Rkomi)

Stasera la semifinale di X Factor: assegnazioni e duetti, doppia manche, ecco la scaletta

Quando va in onda la finale

La data della finalissima è già stata resa nota. Chi tra i concorrenti sopra citati riuscirà però a viverla in prima persona? Dopo la semifinale di stasera X Factor tornerà puntuale come sempre giovedì prossimo, peraltro un giorno di Festa, l’8 dicembre 2022. La replica in chiaro della puntata di oggi sarà trasmessa invece mercoledì prossimo.

Dove e a che ora vederla in tv e in streaming

X Factor è trasmesso in esclusiva per gli abbonati Sky. La finale – come del resto è stato tutta la competizione sin qui – sarà trasmessa su Sky Uno a partire dalle 21.15 di giovedì 8 dicembre come detto. In streaming saranno a disposizione le piattaforme dedicate Sky Go e Now Tv.