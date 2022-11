Quando c’è la finale di X Factor 2022? Data, ospiti e finalisti

Ultime settimane e anche questa edizione di X Factor 2022, talent show di successo di Sky, giungerà al capolinea. Dopo le audizioni, i bootcamp, le last call e i live, l’avventura dei concorrenti sta per terminare: solo uno di loro, infatti, dopo aver superato lo ‘scoglio’ della semifinale e dopo essere arrivato fino alla fine, vincerà. Chi sarà il fortunato? E, soprattutto, quando andrà in onda (rigorosamente in diretta) la finale della trasmissione, che vede alla conduzione, per la prima volta, Francesca Michielin?

La data della finale di X Factor 2022

Dopo la semifinale, che andrà in onda il 2 dicembre, il pubblico dovrà pazientare ancora un po’. E aspettare una settimana. L‘8 dicembre, giorno dell’Immacolata, è in programma la finale della sedicesima edizione di X Factor, talent show targato Sky. Al termine della serata si conoscerà il nome del vincitore: farà parte del team di Fedez, Ambra, Rkhomi o Dargen D’Amico? L’appuntamento, quindi, è per giovedì 8 dicembre, a partire dalle 21.20 circa, direttamente dal Mediolanum Forum di Assago a Milano.

Dove vedere il programma in streaming

X Factor, ve lo ricordiamo, si potrà seguire in diretta su Sky, ma il talent show è disponibile anche in streaming sull’applicazione SKY GO: accesso, anche in questo caso, consentito solo agli abbonati della pay-tv.

Chi potrebbero essere i finalisti

Ancora troppo presto per dirlo, ma sappiamo con certezza chi sono i semifinalisti. E cioè:

Sono loro i cinque semifinalisti, ma solo uno riuscirà a vincere. E tra di loro, tra l’altro, si nascondono i finalisti, quelli che verranno decretati nella serata del 1 dicembre. E che rivedremo sul palco l’8, giorno di festa per molti.

Cosa si vince a X Factor

Altra domanda molto frequente: c’è un montepremi? Cosa si vince? In realtà, X Factor è già di suo una vetrina, un bel trampolino di lancio per chi partecipa. Ma non finisce qui. Il vincitore, infatti, avrà modo di firmare un contratto discografico importante: l’accordo prevede la pubblicazione di dischi da almeno 12 tracce e copre tutto il processo di produzione, dalla registrazione al firma copie. Insomma, un ‘montepremi’ niente male!