Linda Riverditi a X Factor 2022: chi è, età, canzoni, Coraline dei Maneskin, fidanzato, foto e Instagram

Linda Riverditi è l’ultima concorrente del Bootcamp di Fedez. Si è seduta al pianoforte con una cover di “Rootless Tree” di Damien Rice conquistando il pubblico e i giudici. Manca sempre meno alla Live di X Factor 2022. Ma scopriamo chi è la concorrente Linda Riverditi. Ecco tutto quello che sappiamo su di lei!

Linda Riverditi: chi è, di dov’è, Maneskin

Linda Riverditi è nata nel 2003, ha 19 anni ed è originaria di Alba in provincia di Cuneo. Da sempre è appassionata di musica e suona chitarra e pianoforte. A gennaio 2022 ha pubblicato il suo primo singolo “Immorale” sotto lo pseudonimo di LINDA. Nell’edizione 2022 di X Factor si è esibita alle audizioni con una complessa cover di “Coraline” dei Maneskin, suonando il pianoforte ha emozionato pubblico e i giudici Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico, conquistando quattro sì.

Anche Damiano David, il frontman dei Maneskin ha commentato tramite Twitter l’esibizione di Linda Riverditi, che non è di certo passata inosservata sui social. A X Factor l’ha accompagnata la mamma, che dietro le quinte si è mostrata emozionatissima per la figlia. Linda riesce a superare i bootcamp e ad approdare ai live nella squadra di Fedez.

“La forza di Linda è insita proprio nelle sue imperfezioni: quando canta non lo fa per dimostrare le sue capacità vocali, ma per trasmettere le sue emozioni. E queste arrivano forti e chiare a tutto il suo pubblico” si legge nella descrizione del talent show.

Instagram

Linda conta su Instagram 19mila followers, condivide foto delle esibizioni e della vita privata.