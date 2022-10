Santi Francesi a X Factor 2022: chi sono, età, canzoni, foto e Instagram

I Santi Francesi suono un duo composto da Alessandro De Santis e Mario Francese, il primo voce e chitarra, l’altro tastierista e producer. Si tratta di due giovani di 24 e 25 anni che salgono agli onori della cronaca grazie al talent di Maria De Filippi, Amici. Ma il duo era nato già tempo addietro con il nome The Jab e un primo brano inciso, Regina, con il quale erano stati capaci di vincere il LigaRockParkContest. Con la scuola di talenti in onda su Canale 5, Amici, Alessandro e Mario si affermano ulteriormente arrivando anche a pubblicare alcuni brani come: Lei, Costenzo e Vaniglia.

La partecipazione a X Factor

I Santi Francesi hanno anche partecipato a X Factor e la loro esibizione non ha conquistato solo il pubblico, ma anche i giudici con un loro pezzo inedito: Noi è poi così male. Un ulteriore successo che per Alessandro e Mario è solo un altro trampolino di lancio per due giovani musicisti e cantanti promettenti capaci di conquistare anche i consensi della critica.

Vita privata

Alessandro De Santis è nato nel 1997 a Cuorgnè, mentre Mario Lorenzo Francese è nato nel 1998 a Ivrea. Ancora giovanissimi, insieme a Davide Buono hanno fondato The Jab. È poi nel 2017 che entrano nella scuola della De Filippi, ma solo 3 anni più tardi scelgono di cambiare nome alla band che dal 2020 in poi si chiamerà: I Santi Francesi.

Instagram

Della vita privata dei due ragazzi si sa molto poco. Poco inclini a rilasciare dettagli che riguardano aspetti più privati, sembrano essere concentrati solo sul lavoro e sulla carriera. E il successo per Alessandro e Mario sembra assicurato visti i consenti del pubblico. Anche su Instagram postano soprattutto foto e video che riguardano la loro professione. Attualmente sono 44,1mila i follower del due di musicisti.