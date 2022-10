Beatrice Quinta a X Factor 2022: chi è, età, canzoni, fidanzato, foto e Instagram

Ci siamo, manca davvero poco ai live di X Factor 2022! La scelta del trio con il quale presentarsi, sperando che almeno uno dei propri talenti arrivi alla finalissima, non è stata per i giudici certamente una passeggiata! Tuttavia, e nonostante delle dolorose ma inevitabili scelte, alla fine, ogni giudice ha messo in piedi una squadra ricca di talento e determinazione! In totale, sono dodici gli artisti in gara pronti a dare il tutto per tutto pur di volare verso l’ambita finalissima! Per quanto riguarda la squadra di Dargen D’Amico al suo interno c’è anche la cantante Beatrice Quinta, conosciamola meglio!

Leggi anche: X Factor 2022, chi sono i concorrenti che accedono ai Live? La prima puntata giovedì 27 ottobre

X Factor 2022: chi è la cantautrice Beatrice Quinta

Nella squadra di Dargen D’Amico è presente anche la cantautrice siciliana Beatrice Quinta! Nata a Palermo nel 1999, Beatrice vive a Milano da circa due anni. La cantante inizia a scrivere racconti da piccola per poi trasformare quello che scrive in musica. Il suo stile non passa certo inosservato: iconico e seducente, Beatrice — come lei stessa afferma — predilige tutto ciò che rientra nella sfera dell’evoluzione e del trasformismo.

L’inedito e le influenze musicali

All’interno del noto talent musicale Beatrice ha avuto l’opportunità di mostrare le numerose sfaccettature che caratterizzano il suo estro creativo, nonché sperimentare con il vocoder e con un interessante genere elettropop. Il brano inedito che Beatrice Quinta ha portato alle audizioni di X Factor 2022 si intitola ‘Se$$o’ , con esso la giovane ha senza dubbio attirato l’attenzione dei giudici!

La scelta di Dargen

Tuttavia, a puntare su di lei è Dargen D’Amico che per avere Beatrice nel proprio Rooster ha effettuato il primo switch della sua carriera all’interno del talent musicale. Invece, la cover di ‘Nell’aria’ di Marcella Bella ha un enorme successo di pubblico e, dopo averla ascoltata due volte nelle last call, con una cover a cappella de ‘Il cielo’ di Renato Zero Dargen decide di avere la 23enne nella propria squadra.

Il video dell’audizione

Clicca QUI per vedere l’audizione di Beatrice Quinta.

Instagram

Beatrice ha un proprio account Instagram dove condivide scatti che mettono in evidenza la creatività della sua proposta artistica. La cantante è seguita da oltre 13mila follower!