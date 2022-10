Gli Omini a X Factor 2022: chi sono, età, canzoni, foto e Instagram

Manca sempre meno alla Live di X Factor 2022. Intanto i quattro giudici Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico hanno scelto i componenti delle rispettive squadre con le quali affrontarsi poi ai live show. Nella squadra di Fedez ci sono anche Gli Omini, un gruppo musicale dal sound rock che ha fatto impazzire il pubblico e la giuria con una cover degli Hives, Tick Tick Boom. Ecco tutto quello che sappiamo su di loro!

Chi sono gli Omini: età, carriera, gli inizi, sound

Gli Omini è una rock band nata nella provincia di Torino composta da tre giovanissimi ragazzi: Mattia Fratucelli di 19 anni, Julian e Zack Loggia rispettivamente di 18 e 19 anni. Tre ragazzi musicisti legati da una grande amicizia e passione per il rock. Mattia è figlio di un musicista mentre i due fratelli Julian e Zack Loggia sono figli del chitarrista della band Statuto.

Gli Omini hanno iniziato a suonare insieme nel 2015 come The Minis, nome che hanno cambiato nel 2021, diventando ufficialmente “Gli omini”. Agli inizi della loro carriera eseguivano cover dei loro gruppi preferiti come i Rolling Stones, The Who e The Kinks. Grazie a Youtube, dove caricavano i video delle loro esibizioni, nel 2017 hanno ricevuto diverse proposte di lavoro per le quali sono riusciti ad aprire i concerti di Caparezza, Subsonica, Africa Unite, Little Piece of Marmelade e Baustelle.

Gli Omini a X Factor 2022

Al basso e alla voce c’è Julian, alla chitarra e cori Zack e alla batteria Mattia. Sono vestiti sempre uguali, con tute bianche ispirate ai Who. Hanno ipnotizzato il pubblico con la loro cover degli Hives, Tick Tick Boom, dominando la scena e il palco e aggiudicandosi un grande sì da parte dei giudici e di Fedez che ora li ha in squadra. Ora Gli Omini passeranno alle fasi successive del talent insieme ad altri giovani musicisti.

Instagram

Su Instagram la rock band @ominigram ha già 9mila follower, che sono destinati sicuramente a crescere se andranno avanti nel talent show!