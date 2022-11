X Factor 2022, quanto guadagna e cosa vince il vincitore? Montepremi

L’imperdibile edizione di X Factor 2022, che anche quest’anno sta tenendo compagnia a migliaia e migliaia di telespettatori, sta per giungere al capolinea. Dopo le audizioni, i bootcamp, le last call e i live, domani andrà in onda l’attesa semifinale. Poi l’8 dicembre, giorno di festa, verrà decretato, finalmente, il vincitore: chi si aggiudicherà questo titolo? La domanda di molti, però, è solo una: c’è un montepremi? E cosa guadagna chi riesce a sbaragliare e a superare tutti i ‘rivali’?

Cosa vince il vincitore di X Factor 2022

X Factor, come è ormai noto a tutti, è una bella vetrina, un modo per farsi vedere. È, insomma, una sorta di trampolino di lancio per i giovani talenti, quelli che hanno intenzione di ‘sfondare’ in questo modo. E di seguire un po’ le orme di cantanti che sono passati di lì, da quel palco, come Noemi, Marco Mengoni, I Maneskin. Solo per citarne alcuni. Al vincitore, però, andrà anche un altro ‘premio’. Che consiste nella firma di un contratto discografico con un’etichetta famosa e importante nel panorama italiana. E non solo.

La firma sul contratto discografico

Il vincitore di X Factor, quindi, avrà modo di mettere una firma importante su un documento prezioso. E l’accordo prevede la pubblicazione di dischi da almeno 12 tracce e va a coprire tutto il processo, dalla produzione al firma copie. Non ci sono, quindi, somme di denaro vere e proprie, ma questo, forse, per chi vuole fare questo mestiere non conta. Quello che è importante è farsi conoscere nel panorama musicale e non c’è niente di meglio di un contratto discografico, che almeno nelle passate edizioni, come quella del 2020 è stato di 300.000 euro con la Sony Music.

In attesa della finale, che ci sarà l’8 dicembre, sono già iniziati i primi sondaggi e pronostici sul possibile vincitore di X Factor. Secondo molti la vincitrice potrebbe essere Linda, che è nel team di Fedez, seguita dai Santi Francesi. Nulla, ovviamente, è ancora detto: non ci resta che seguire la semifinale di domani e poi attivare il conto alla rovescia per la finalissima!