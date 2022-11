X Factor 2022: dove trovare i biglietti per la finale dell’8 dicembre

I biglietti per partecipare come pubblico a X Factor 2022 non sono in vendita, l’unico modo per assistere ai Live Show e alla Finale di XF16 è attraverso i concorsi ufficiali organizzati dagli sponsor che mettono in palio ingressi in studio. Continua a leggere per scoprire come avere i biglietti per X Factor 2022.

I modi per avere i biglietti di X Factor 2022

Ecco tutti i modi per provare a vincere i biglietti per le dirette di X Factor Italia, il talent show di Sky condotto da Francesca Michielin in onda ogni giovedì. Ti ricordiamo che l’hashtag ufficiale è #XF2022. Su Ticketone e in qualsiasi altro sito di vendita biglietti, non troverai quelli per X Factor 2022. Per partecipare come pubblico al programma è necessario essere in possesso dei biglietti che però NON POSSONO ESSERE ACQUISTATI. Occhio quindi alle eventuali truffe che potrebbero circolare online.

L’unico modo per mettere mano ai biglietti (salvo eventuali novità in questa edizione 2022), è partecipare alle iniziative dei vari partner e sponsor. Ecco tutti i concorsi, i giochi e le iniziative in corso e che ti permettono di provare a partecipare, come pubblico, ai Live Show e alla finale di XF 2022. Il nostro elenco ha un mero scopo informativo, per i regolamenti completi visita il sito dello sponsor.

I concorsi per avere i biglietti

Ti piacerebbe partecipare ai Live Show di XF 2022? Ecco i concorsi organizzati dagli sponsor del programma:

Hype

Con HYPE, sarà possibile vincere ogni due settimane i biglietti per i Live Show di X Factor 2022. Basterà seguire il profilo Instagram @hypeapp e essere tra i 6 più veloci a rispondere correttamente alla domanda che verrà pubblicata nei post.

ŠKODA

Ogni giovedì, dal 27 ottobre al 1° dicembre 2022, una ŠKODA ENYAQ COUPE iV viaggerà per le strade di Milano e si fermerà in una location segreta alle 17:30. Il primo che riuscirà a toccarla potrà salire a bordo, con un accompagnatore, e godersi il Live in teatro! Per scoprire la location segreta, basterà seguire gli indizi pubblicati attraverso una story del canale Instagram @skoda_italia ogni giovedì pomeriggio alle 17:00.

Acqua Lete

Fino al 9 novembre, acquistando un box da 6 bottiglie di Acqua Lete 0,50L e registrando i dati sul sito, sarà possibile vincere una coppia di biglietti per i Live Show ogni settimana.