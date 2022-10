I Tropea a X Factor 2022: chi sono, età, canzoni, foto e Instagram

X-Factor è pronto per un’altra avvincente puntata che andrà in onda proprio stasera, con le squadre dei rispettivi giudici pronti a darsi battaglia a suon di chitarre e basi musicali. Sono tanti anche quest’anno i giovani talenti che si alternano da settimane ormai sul palco del talent show, e molti hanno già ricevuto tantissimi apprezzamenti da parte del pubblico che ha potuto notare quanto siano effettivamente migliorati anche grazie ai consigli dei giudici e delle continue esibizioni. Tra le rivelazioni di quest’anno, c’è anche una band dal sound potremmo dire ”scoppiettante”: i ”Tropea”, scopriamo qualcosa in più su di loro.

Chi sono i Tropea a X-Factor

Certamente il loro è uno stile unico e sensazionale. La band milanese è formata da quattro ragazzi tutti accomunati dall’amore per la musica e dalla voglia di sperimentare nuovi percorsi musicali. Ognuno di loro ha un suo stile, e ognuno proviene da una città diversa, ma insieme sono un’armonia indiscutibile. Un team il loro che non ha mancato di conquistare i giudici di X-Factor nonché il pubblico da casa stesso: alle audizioni hanno ricevuto un altisonante ”4 sì”.

I componenti della band

I quattro giovani talenti sono Pietro, Mimmo, Piso e il Claudio e ognuno di loro possiede uno stile unico ed una robusta formazione musicale. Scendendo nel dettaglio delle loro vite, Pietro e Piso hanno studiato alla Civile Scuola Claudio Abbado, Mimmo lavora come produttore, mentre Claudio è un insegnante di batteria. Nel complesso, i giovani ragazzi hanno creato il mix perfetto per realizzare le migliori creazioni dal timbro pop. E questo grazie anche all’incontro di stili musicali apparentemente diversi: tra i loro idoli, c’è sicuramente Battisti, ma anche Venerus e molti altri ancora, in un sincretismo musicale unico e tutto nuovo. All’attuale, la band ha già pubblicato un EP ma la voglia di mettersi alla prova è ancora tanta, e li ha spinti a presentarsi proprio sul palco di X-Factor dove anche stasera si giocheranno il loro futuro.

Vita privata

Sulla loro vita privata, al momento non abbiamo ancora informazioni: sui social traspare un unico grande tema, quello della musica.

