Anticipazioni X Factor puntata del 27 ottobre 2022: iniziano i live, ospiti e cosa vedremo stasera in tv

Anticipazioni X Factor, stasera prima puntata dei live show 2022! Dopo le selezioni inizia ufficialmente oggi, giovedì 27 ottobre 2022, la gara che porterà i 12 concorrenti rimasti a contendersi la vittoria finale. Non solo. Dopo la prima fase del programma in cui i Giudici hanno dovuto scegliere i roster dei propri team adesso inizierà la sfida vera e propria con Fedez, Dargen D’Amico, Ambra Angiolini e Rkomi pronti a tutto pur di difendere le proprie squadre. E a cercare, di conseguenza, di eliminare i cantanti rivali.

Chi sono i 12 concorrenti arrivati ai live show di X Factor 2022

Nel corso dell’emozionante puntata di giovedì scorso sono stato definiti i 12 concorrenti (tra solisti e band) rimasti dopo le last call. Ovvero l’ultima possibilità per accedere ai tanto attesi live show. Per la prima volta inoltre i 4 giudici hanno svolto le proprie selezioni davanti ai colleghi (e non separatamente) e soprattutto con la presenza del pubblico. Nella sezione spettacolo de Il Corriere della Città da stasera troverete tutte le schede degli artisti in gara.

Ad ogni modo ecco le squadre definitive:

Ambra Angiolini: I Tropea, Matteo Siffredi, Lucrezia

D’Argen D’Amico : Beatrice, Matteo Orsi, I Disco Club Paradiso

I Disco Club Paradiso Rkomi: Jacopo rossetto, Giorgia Turcato, Santi francesi

Fedez: Linda, Dadà, Gli omini (band)

Anticipazioni prima puntata dei live X Factor 2022

Ma cosa vedremo dunque stasera in tv? Nel corso del primo live show gli artisti in gara saranno divisi in due turni. Saranno proposte cover di artisti popolari sulla scena musicale mondiale, sia italiana che internazionale. All’inizio di ogni manche viene aperto il televoto che si chiuderà solo al termine di tutte le esibizioni; dopodiché verranno annunciati i concorrenti meno votati e che dunque saranno a rischio eliminazione. Saranno coloro che dovranno salire sul palco una seconda volta. A questo momento c’è la fase più temuta: quella dell’eliminazione. A decidere, a maggioranza, saranno i 4 giudici. In caso di parità si aprirà nuovamente il televoto e il concorrente che riceverà meno voti sarà escluso dalla gara.

Chi sono gli ospiti della puntata di oggi 27 ottobre 2022

Per la prima puntata dei live di X Factor sono stati annunciati ospiti d’eccezione. Sul palco ci sarà ad esempio Dardust. Non solo. La produzione ha anche spoilerato la presenza di Elisa che dunque farà parte della puntata in onda stasera.

Quando va in onda X Factor e dove vederlo in tv e in streaming

X Factor vi aspetta come ogni giovedì sera a partire dalle 21.15 su Sky Uno (replica in chiaro mercoledì prossimo su Tv8) e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv. Ricordiamo che, insieme ai live, tornano Ante Factor e Hot Factor, prima e dopo il Live di X Factor. A condurli con anticipazioni e commenti a caldo Paola Di Benedetto.