Paola Di Benedetto e Matteo Berrettini sono fidanzati? Le ultime news sulla coppia

Stanno circolando sui social in queste ore le indiscrezioni sul presento legame tra Paola di Benedetto e Matteo Berrettini. Avvistati assieme, pare che i due abbiamo trascorso la notte insieme a Torino. Tuttavia, i ragazzi a seguito dei rumors e per non alimentare alcunché, hanno provveduto ad eliminare le storie su Instagram che li vedevano assieme.

Paola di Benedetto e Matteo Berrettini stanno insieme?

Secondo l’indiscrezione lanciata da The Pipol Gossip, i due si sarebbero conosciuti sui social e il loro interesse si sarebbe poi concretizzato nella vita reale. ‘Lui le ha fatto arrivare i fiori in radio senza nome, lei a incominciato a incuriosirsi, poi lei è andata a Torino, ufficialmente per lavoro e c’era lui’. Questo quanto dichiarato dall’esperta di gossip Deianira Marzano.

Il loro passato sentimentale

I presupposti affinché possa nascere, sbocciare, qualcosa di bello tra Di Benedetto e Berrettini ci sono tutti. Ma cosa sappiamo del loro passato sentimentale? Per quel che riguarda la donna, quest’estate era legata al cantante Rkomi. La rottura tra i due sarebbe da imputarsi alla sovraesposizione mediatica alla quale la coppia era, inevitabilmente esposta. Prima di Rkomi, la Di Benedetto è stata a lungo legata a Federico Rossi.