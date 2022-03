Indian Wells 2022, diretta Berrettini-Rune: orario, canale tv e streaming della partita di oggi 13 marzo

Indian Wells 2022: ecco le novità sul secondo turno del Masters 1000. Scopriamo insieme le varie informazioni al riguardo! In questo scontro ci saranno Matteo Berrettini e Holger Rune: l’italiano si è lasciato alle spalle il ritiro ad Acapulco contro Tommy Paul, parliamo ovviamente del secondo set. Il danese, invece, giovane e promettente, ha già superato al suo debutto Humbert (in due set). Scopriamo ora alcune indiscrezioni, dove e quando vedere l’atteso match. Continua a leggere l’articolo per scoprire ulteriori dettagli al riguardo e restare informato.

Indian Wells 2022: l’italiano è il favorito

In teoria Matteo è il favorito: ha più esperienza e la superficie si adatta meglio al suo gioco, tuttavia mai dire mai. Infatti c’è da dire che proprio Berrettini non sarà fisicamente al suo massimo. Rune, inoltre, è vero che parte dalla terra battuta, ma sta sul veloce sta dando davvero grandi risultati. Insomma, si prevede una sfida davvero intensa e costellata di incognite.

Dove vedere il match

Quando si potrà vedere l’incontro e dove? Siamo pronti a rispondere anche a questo. L’incontro è previsto proprio per oggi, domenica 13 marzo 2022, alle ore 19.00 italiane. L’incontro si potrò fruire in diretta grazie a Sky Sport: c’è proprio il canale apposito, il 205, “Sky Tennis”. Ma non ci si ferma qui: possibile vedere anche le live streaming con le piattaforme Sky Go e NOW. Non resta che attendere questa sera, sedersi comodi e prepararsi a gustare una sfida che si preannuncia davvero promettente!

