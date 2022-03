Isola dei Famosi 2022, Nicolas Vaporidis nel cast: ultime news su concorrenti e anticipazioni

Isola dei Famosi 2022: sta per cominciare uno dei programmi più attesi dell’anno. La data di partenza è fissata per il 21 marzo 2022. Alla conduzione troveremo Ilary Blasi e come opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino mentre Alvin sarà l’inviato ufficiale. Insomma, piano piano tutto sta prendendo forma e viene svelato un poco alla volta per non rovinare la sorpresa e l’attesa al pubblico a casa, che, trepidante, non vede l’ora di conoscere tutti i nuovi e vecchi concorrenti. Sì, perché quest’anno nel cast ci saranno dei volti nuovi, Nicola Vaporidis, ma anche qualcuno che ha già partecipato (e magari vinto) le precedenti edizioni. Scopriamo insieme alcuni dei concorrenti che sono stati ufficialmente annunciati proprio dall’Isola dei Famosi!

Isola dei Famosi 2022: Nicola Vaporidis tra i concorrenti

L’attore romano Nicola Vaporidis per la prima volta parteciperà a un reality dopo aver dato volto a molti personaggi di famosi film italiani (Notte prima degli esami, Come tu mi vuoi solo per citare alcuni esempi). Lo annuncia propio L’Isola dei famosi attraverso i suoi social definendolo “ufficialmente un naufrago”. Ma il suo non è l’unico nome annunciato: troveremo una coppia famosa che concorrerà come unico naufrago: Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo. Lory ha già vinto nel 2005 la terza edizione del programma mentre per Marco questo sarà un vero “battesimo”. Troviamo anche la squadra di Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo: anche per lei si tratta della seconda partecipazione al programma. C’è stato chi ha criticato la sua scelta, che comporta lasciare i figli da soli in un momento delicatissimo, ma Guendalina ha risposto a queste persone attraverso i suoi Social. Insomma, siamo pronti a vederne delle belle!

