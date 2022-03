Televoto GF VIP, chi va in finale tra Jessica e Giucas: sondaggi e anticipazioni di lunedì 14 marzo 2022

Sembrava lontanissima quando è stata annunciata, ma ora finalmente la finale del Grande Fratello Vip è arrivata. O meglio, quasi. Il conto alla rovescia, però, si può attivare perché il 14 marzo, dopo mesi di permanenza nella casa più spiata d’Italia, verrà decretato il vincitore di questa edizione lunghissima. Chi avrà il privilegio di spegnere le luci e tornare in studio da trionfatore?

Chi va in finale tra Jessica e Giucas: le percentuali

Delia, Lulù, Davide e Barù sono i primi finalisti del Grande Fratello Vip. A loro se ne dovrà aggiungere uno, l’ultimo, e la sfida, ancora aperta, è tra Jessica Selassié, una delle princess che più è cresciuta in questi mesi, e Giucas Casella, il ‘nonnino’ che ha fatto divertire tutti. Stando ai sondaggi di Grande Fratello Forum, la preferita dal pubblico sembrerebbe essere Jessica con il 53.67%, mentre Giucas è al 46.33%. Percentuali non troppo distanti tra loro, quindi ancora non è detta l’ultima parola: il pubblico, quello che è certo, è che è chiamato a votare il finalista tra loro due.

Chi vince il reality

Quattro finalisti sono al ‘sicuro’, mentre uno tra Jessica e Giucas dovrà lasciare la casa proprio il 14 marzo, a un passo dalla finale. Ma chi trionferà questa edizione, la più lunga della storia del programma? In base ai dati riportati dal sito Grande Fratello Forum, la preferita sembrerebbe essere Jessica, seguita da Barù e la sorella Lulù. Più in basso, nella classifica, Davide e Delia, mentre alla fine di tutti Giucas Casella, che non riesce a raggiungere, almeno per il momento, il 5%.

Ultime news su Jessica e Barù

La resa dei conti è arrivata e lunedì, molto probabilmente, al centro della puntata vedremo Jessica e Barù. Prima la grande complicità, le frecciatine e le provocazioni, ora la tensione alle stelle perché la princess è delusa dal comportamento dell’uomo: riusciranno a trovare un punto di incontro ora che la finale si avvicina?