Verissimo domenica 13 marzo 2022, gli ospiti, quando inizia e il nuovo orario

Cambia orario Verissimo nel palinsesto Mediaset. Oggi, domenica 13 marzo 2022, il programma andrà in onda eccezionalmente in anticipo rispetto alla consueta programmazione considerando che Amici non andrà in onda. Ma quali saranno gli ospiti nel salotto di Silvia Toffanin? Scopriamoli insiemi.

Quando inizia Verissimo oggi domenica 13 marzo 2022

L’appuntamento con Verissimo è alle 15.10 di oggi, domenica 12 marzo, sempre su Canale 5. Si tratta del secondo appuntamento del weekend dopo la messa in onda del sabato pomeriggio. Anche ieri sono stati tantissimi gli ospiti di Silvia Toffanin, da Francesca Michielin a Walter Zenga solo per citare due nomi. Nel salotto si sono alternati poi la giornalista Rula Jebreal e la coppia inedita formata da Beppe Carletti, fondatore del gruppo storico dei Nomadi con l’ex ballerino di “Amici” Tommaso Stanzani. Ma cosa vedremo invece oggi in tv?

Gli ospiti di oggi

Nella puntata di Verissimo di oggi domenica 13 marzo 2022 troveremo Pierfrancesco Favino, al cinema dal 17 marzo con il film “Corro da te”. Poi sarà la volta di Nancy Brilli: un’occasione per conoscerla più da vicino. Inoltre Pierpaolo Pretelli si racconterà a 360°. Dal lavoro, alla vita privata fino ai progetti futuri.

Il tema “caldo” della puntata sarà però il “Grande Fratello Vip” con una delle protagoniste assolute di questa edizione, Soleil Sorge. Dopodiché spazio ai tre moschettieri della Casa: Aldo Montano, Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi. Si chiude con Miriana Trevisan e Antonio Medugno.