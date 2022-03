Matteo Berrettini – Harris, orario e dove vedere la diretta tv e streaming del Masters 1000 Indian Wells 2022

Ci siamo, è tutto pronto per il terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2022. L’azzurro Matteo Berrettini, orgoglio italiano, è pronto a scendere di nuovo in campo, questa volta contro Lloyd Harris, il sudafricano che ha impiegato due ore e tre set per sconfiggere Bagnis nella partita di debutto. Ma a che ora si gioca? E dove seguire il match in diretta?

Berrettini-Harris: a che ora giocano e dove vedere la partita oggi

L’incontro tra Matteo Berrettini e Lloyd Harris ci sarà oggi, martedì 15 marzo, alle 19 (ora italiana). Si tratta di una partita valida per i sedicesimi di finale e si giocherà sul campo 2. Il match, lo ricordiamo, si potrà seguire in diretta televisiva su Sky Sport, su Sky Sport Tennis (canale 205), su Sky Sport Action (canale 206) o in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv.

I pronostici

Matteo Berrettini, numero 6 al mondo, è reduce da un infortunio ai muscoli addominali, ma niente e nessuno potrà fermarlo. Durante l’esordio contro il danese Holger Rune, la partita è stata dura e Berrettini è riuscito a sconfiggerlo dopo due ore di match. E ora dovrà affrontare un altro specialista, il sudafricano Harris, numero 32 al mondo. Ce la farà? Secondo i pronostici sì. Harris in tre set è riuscito a battere Facundo Bagnis, tennista argentino, e ora incontrerà per la seconda volta Berrettini: i due avevano giocato insieme al Roland Garros nel 2020, ma l’italiano aveva avuto la meglio.