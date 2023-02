Uomini e Donne, anticipazioni 16 febbraio 2023: ultime news su Armando, Ivan e Tina, trono over o classico oggi

Dopo aver visto al centro dello studio Lavinia, che sembra essere sempre più vicina alla scelta, Federico Nicotera che ha deciso di andare a cercare di nuovo Carola e la tronista Nicole, determinata e schietta che sta conoscendo meglio Cristian e Andrea, nonostante i dubbi, oggi torna, puntuale come sempre, Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 più amato e seguito di sempre. Ormai da anni, infatti, Maria De Filippi tiene compagnia al pubblico. Tra storie d’amore, scontri e polemiche in studio. Ma cosa succederà oggi? Ecco tutte le anticipazioni.

Ivan tra Desdemona e Tina oggi a Uomini e Donne

Stando alle primissime anticipazioni oggi si tornerà a parlare del trono Over. E protagonista sarà Desdemona, una delle dame del parterre femminile. La donna, che aveva iniziato a frequentare Alessandro, ha deciso di conoscere meglio Ivan, un uomo che vive in Svizzera. Lui, però, oggi in puntata dirà di provare interesse anche per Tina, l’opinionista. E ne vedremo delle belle!

Riccardo e Michela: come va la conoscenza

Ma non finisce qui. Oggi si parlerà, molto probabilmente, anche di Riccardo Guarnieri. Gloria ha deciso di abbandonare la trasmissione, lui non l’ha seguita. Anzi, ha deciso di rimettersi in gioco e di frequentare Michela, volto nuovo del programma. Proprio lei oggi si scontrerà con Armando: i due si erano sentiti, poi qualcosa era andato storto.

Federico riprende Carola, le esterne di Lavinia

Non è ancora chiaro, ma è probabile che oggi si parli anche dei tronisti. Federico ha deciso di cercare di nuovo Carola, non ha portato in esterna Alice e in studio succederà il caos. In molti, infatti, dubitano dell’interesse di Carola: è lì per costruire una storia importante? Lavinia, invece, ha portato in esterna entrambi i suoi corteggiatori e la complicità non manca. Non ci resta che seguire la puntata di oggi per capire cosa succederà. D’altra parte, i colpi di scena, e le grandi emozioni, non mancano mai!