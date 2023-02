Lavinia Mauro di Uomini e Donne, chi è la mamma: età, lavoro, foto

Abbiamo imparato a conoscerla Lavinia Mauro, la tronista di Uomini e Donne che ha iniziato il suo percorso a settembre. E che, giorno dopo giorno, puntata dopo puntata, si è raccontata a cuore aperto: dalle paure agli attacchi di panino fino alla voglia di innamorarsi, di trovare la persona giusta. Dopo un lungo percorso la bella Lavinia, che vive a Roma e studia giurisprudenza, ha scelto di portare avanti due ragazzi: Alessio Campoli, che ha voluto lei in trasmissione, e Alessio Corvino, un giovane originario di Caserta. Tra alti e bassi le conoscenze proseguono, i baci non mancano. Così come le discussioni, al punto che la tronista nelle ultime puntate ha deciso di mandare sua madre in esterna con i corteggiatori. Come avranno reagito i ragazzi? E cosa sappiamo sulla mamma di Lavinia?

https://www.instagram.com/p/ChaHHL8t7hz/?utm_source=ig_web_copy_link

Il rapporto di Lavinia con la mamma

Lavinia Mauro, tronista di Uomini e Donne, non si è mai nascosta e ha raccontato di vivere nell’agio. La sua, infatti, è una famiglia benestante, che ha sempre puntato sullo studio. Il papà è un avvocato, la mamma e un’imprenditrice e la ragazza con entrambi ha un bel rapporto, molto stretto. La mamma, che è identica a lei, è una donna molto severa, ma nonostante questo il legame tra le due è forte.

Le esterne con Alessio Campoli e Alessio Corvino

Lavinia Mauro, che si sente poco corteggiata dai ‘suoi ragazzi’, ha deciso di giocare l’ultima carta a disposizione e ha mandato in esterna la mamma. La donna, quindi, ha avuto modo di conoscere Alessio Campoli e Alessio Corvino. Come avranno reagito i due? La mamma riuscirà a far ragionare i ragazzi e queste esterne aiuteranno Lavinia, che forse è a un passo dalla scelta? Quello che è certo è che la mamma della tronista è bellissima. E viene proprio da dire: tale madre, tale figlia!