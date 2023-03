Uomini e Donne, oggi la segnalazione su Alessio Corvino: chi è l’ex fidanzata e cosa è successo con Lavinia

Anche oggi pomeriggio, come da tradizione ormai, andrà in onda una nuovissima e freschissima puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto dalla bravissima Maria De Filippi in grado di tenere incollato allo schermo migliaia di italiani, con gli intrecci sempre avvincenti che è in grado di tessere grazie ai suoi protagonisti.

Uomini e Donne, anticipazioni oggi 21 marzo 2023: le esterne di Lavinia, ultime news su Riccardo, cosa vedremo

Uomini e Donne, anticipazioni per la puntata di oggi 21 marzo 2023

Ricordiamo anzitutto che il dating show condotto da Maria De Filippi la scorsa settimana ha visto l’addio al programma di Federico Nicotera, il quale è finalmente giunto ad una decisione, scegliendo alla fine Carola come sua compagna di vita e con la quale è uscito insieme dal programma. Alice, inutile dirlo, c’è rimasta molto male, anche se, in parte, se lo aspettava. Cosa rimane in ballo? Il destino di Lavinia Mauro, l’ultima tronista a rimanere in studio e che non sembra aver raggiunto ancora una soluzione definitiva per il suo grande dilemma sentimentale. Il suo è un percorso continuamente ad un bivio tra i due Alessio, il biondo e il moro, ovvero Alessio Corvino e Alessio Campoli. Cosa accadrà in puntata?

L’esterna e la segnalazione su Alessio Corvino

Rimanendo sulle anticipazioni che vengono riportate da TvBlog, nella puntata di oggi assisteremo ad un’esterna da parte della tronista sia con l’uno che con l’altro corteggiatore, come ormai avviene da tempo. Ma ci sarà anche un grande colpo di scena dietro l’angolo: in studio arriverà un’importante segnalazione riguardante Alessio Corvino. A quanto pare il corteggiatore sarebbe stato pizzicato in una festa, in onore di un suo amico, nella quale era presente anche la sua ex fidanzata. Ovviamente, il tutto sarà motivo di grandi discussioni in studio la lui e Lavinia. Successivamente, continuerà lo show anche con il trono over: al centro dell’attenzione c’è sicuramente Gemma Galgani, la quale ha intrapreso da qualche settimana un percorso di conoscenza con Silvio. Le cose sembravano andare bene, fino a qualche tempo fa, quando la dama ha iniziato ad essere insofferente rispetto a certi comportamenti ”calienti”da parte di Silvio. Sul tema, anche oggi, dunque, non mancheranno discussioni.