Uomini e Donne, anticipazioni oggi 21 marzo 2023: le esterne di Lavinia, ultime news su Riccardo, cosa vedremo

Anticipazioni Uomini e Donne oggi. Dopo aver visto al centro dello studio Silvio e Gemma con una puntata interamente dedicata a loro, tra polemiche, risate e frecciatine, oggi torna Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. La padrona di casa, Maria De Filippi, lascerà spazio, ancora una volta, a dame e cavalieri del trono Over o i riflettori saranno puntati sui tronisti? Tutti, indipendentemente dall’età e dalle sedute, sono lì per cercare l’amore, per innamorarsi e trovare la persona giusta. Ecco cosa vedremo nella puntata di oggi, martedì 21 marzo.

Le esterne di Lavinia con Alessio Campoli e Alessio Corvino

Stando alle anticipazioni riportate dall’esperto Lorenzo Pugnaloni, oggi andrà in onda la puntata registrata sabato 18 marzo. E, molto probabilmente, la padrona di casa lascerà spazio a Lavinia, la tronista romana che da settembre è lì, nello studio e che sembrerebbe essere vicina alla scelta. Lavinia, a quanto pare, ha fatto un’esterna molto emozionante con Alessio Campoli, ex fiamma di Angela Nasti: la giovane si è lasciata andare, si è raccontata e ha spiegato qualcosa in più sui suoi attacchi di ansia, sui blocchi che ha. Prima le confidenze, poi i baci passionali. Baci anche con Alessio Corvino, l’altro corteggiatore. Cosa succederà in studio?

Le segnalazioni su Corvino

In studio oggi si tornerà a parlare di Alessio Corvino e delle segnalazioni. Anche Gianni, infatti, ha detto che il corteggiatore era al compleanno di un amico e che lì c’era anche la sua ex. La tronista riuscirà a fidarsi? Lei deciderà di ballare con Alessio Campoli e il rivale andrà via, lontano dallo studio: lo andrà a rincorrere?

Il trono di Luca Daffrè

Ma non finisce qui. Oggi si parlerà, molto probabilmente, anche del tronista Luca Daffrè, che è all’inizio del suo percorso: per lui hanno chiamato 1200 ragazze, ma ha deciso di portare in esterna Alessandra e un’altra corteggiatrice. Come saranno andate le uscite?

Riccardo conosce una nuova dama

Per quanto riguarda il trono Over, invece, protagonista potrebbe essere Riccardo Guarnieri. Archiviata la storia con Gloria e ‘chiuso’ il corteggiamento nei confronti di Cristina, per il cavaliere arriverà una nuova dama in studio. Si tratta di una ragazza di 31 anni, che lui deciderà di conoscere: sarà la volta buona? Non ci resta che seguire la puntata a partire dalle 14.45 su Uomini e Donne!