Uomini e Donne, anticipazioni registrazione oggi: Lavinia ha scelto? Ultime news su Gemma e Silvio

Dopo la scelta di Federico Nicotera, il tronista che ha deciso di uscire mano nella mano dal programma con Carola, la ragazza che ha conquistato il suo cuore, nonostante le litigate, i fraintendimenti e le discussioni, si torna in studio per registrare le prossime puntate di Uomini e Donne, quelle che vedremo a partire da lunedì. Sì, perché inizia una nuova settimana e i fan possono contare su una certezza, che porta il nome del dating show, che da anni, ormai, tiene compagnia al pubblico. Tra storie d’amore che nascono, polemiche, baci e scontri. Ma cosa succederà? Lavinia Mauro, che è nel programma da settembre, è pronta per la scelta? E, per quanto riguarda il trono Over, cosa succederà?

Quando c’è la scelta di Lavinia Mauro a Uomini e Donne

Non è ancora niente di ufficiale, forse è ancora troppo presto per la scelta di Lavinia Mauro. Quello che sappiamo con certezza, però, è che oggi, come ha spiegato Lorenzo Pugnaloni della pagina Uominiedonneclassicoeover, si registrerà la puntata di Uomini e Donne, quella che vedremo in onda a partire da lunedì. Una delle protagoniste, quindi, potrebbe essere la tronista, che sta conoscendo meglio Alessio Corvino e Alessio Campoli: tra di loro si nasconde la scelta, ma chi sarà il fortunato? Qualcuno avrà conquistato il suo cuore e la sua fiducia?

Gemma e Silvio del trono Over

Ma non finisce qui. Parlando del trono Over, protagonisti potrebbero essere Gemma Galgani, volto storico della trasmissione di Maria De Filippi, e Silvio, il suo nuovo corteggiatore. I due da settimane si stanno frequentando e tra un’esterna e l’altra i baci non sono mancati. Così come le polemiche: secondo Gemma l’uomo è troppo spinto e passionale, lei cerca il corteggiamento romantico. Ci saranno stati altri colpi di scena? Non ci resta che seguire le prossime puntate per capire cosa accadrà.

In aggiornamento