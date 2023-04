Lavinia Mauro, chi è la sorella: età, lavoro, foto e Instagram

Tutto pronto per un nuovo imperdibile appuntamento con Uomini e Donne, il dating show più famoso della televisione condotto come sempre da Maria De’ Filippi. E tra le protagoniste indiscusse di questa edizione c’è sicuramente lei, la bella Lavinia. Da settimane si parla della sua scelta e adesso dovremmo finalmente esserci: stando alle anticipazioni che vi abbiamo dato alla fine la decisione è ricaduta su Alessio Corvino. Adesso però che la vita di Lavinia è pronta a cambiare avrà bisogno del sostegno dei suoi affetti più cari: per questo in studio con lei per darle manforte ci sarà la sorella.

Cosa sappiamo sulla sorella di Lavinia Mauro

Lavinia ha 26 anni, è di Roma e studia Scienze Politiche e Relazioni Internazionali. La tronista di Uomini e Donne vive con la famiglia: il papà è avvocato, la mamma è imprenditrice mentre la sorella è ingegnere. Lavinia è legatissima alla mamma e ha definito il papà “tanto giovanile quanto all’antica“. Entrambi, dichiara, “ci hanno un po’ viziate”, riferendosi al rapporto vissuto in casa insieme alla sorella nei confronti dei genitori. Adesso per lei è arrivato il momento della scelta: “Ho sofferto per amore – aveva raccontato Lavinia poco prima di entrare nel programma – ma me lo sono tenuto per me. Piuttosto mi logoro dentro, ma non lo do a vedere. Se mi lego ad una persona, do tutto: e mi basta poco per capire se una persona mi piace”.

Lavinia ha scelto Alessio Corvino

La giovane tra i tanti pretendenti alla sua mano alla fine ha scelto Alessio Corvino. Originario di Caserta il corteggiatore nella vita è un social media manager. Classe 1995, lui è anche specialista nel digital marketing e vive tra Milano e la sua città natale. Proprio come Lavinia ha una sorella che si chiama Fatima: i due hanno un rapporto speciale.