Uomini e Donne, anticipazioni registrazione oggi: chi ha scelto Lavinia tra Alessio Campoli e Alessio Corvino?

Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5 (ormai da anni), continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori. Protagonisti, per chi non lo sapesse, dame e cavalieri del trono Over, ma anche giovani, tra tronisti e corteggiatori: tutti, d’altra parte, sono lì con un unico obiettivo, cioè quello di innamorarsi. E di mettersi in gioco, proprio come ha fatto Lavinia Mauro, una giovane tronista di Roma, volto già conosciuto del programma, che da 7 mesi è lì e ora sembrerebbe essere pronta alla scelta. Oggi, infatti, stando alle anticipazioni e alle ultime notizie (riportate da Lorenzo Pugnaloni, esperto e sempre preciso su tutto), verrà registrata una puntata del dating show. E sarà una puntata speciale, quella della scelta di Lavinia.

Chi ha scelto Lavinia Mauro a Uomini e Donne?

Lavinia Mauro, la giovane tronista, è lì nel dating show di Uomini e Donne da settembre. E ha sempre cercato di essere se stessa: con i suoi pregi, i suoi difetti, le sue insicurezze, i suoi attacchi di panico. Lavinia si è fatta conoscere e amare dal pubblico e ha deciso di portare avanti nel suo percorso due ragazzi: da una parte Alessio Corvino, di Caserta, dall’altra Alessio Campoli, volto conosciuto del dating show ed ex fidanzato (seppur per poco) di Angela Nasti. Tra alti e bassi, gelosie, fraintendimenti, baci e corteggiamenti, Lavinia, dopo ben 7 mesi, sembrerebbe essere pronta alla scelta. Per lei ci sarà il lieto fine? E cadranno i famosi petali rossi? Ce lo auguriamo tutti!

Lavinia ha scelto Alessio Corvino?

Davvero difficile capire chi possa essere la scelta. Entrambi i percorsi, un po’ come delle montagne russe, sono stati belli e hanno attirato l’attenzione del pubblico. C’è chi fa il tifo per Alessio Corvino, spesso criticato e messo in discussione, chi per Alessio Campoli, schietto e sempre con la battuta pronta. Lavinia chi sceglierà? Non ci resta che aspettare la registrazione di oggi per capire come andrà a finire il suo trono.

Quando c’è la prossima registrazione di Uomini e Donne

La prossima registrazione di Uomini e Donne, oltre a quella di oggi, ci sarà domani, quindi domenica 2 aprile. Queste puntate le vedremo in onda su Canale 5 a partire da lunedì 3 aprile. Tra emozioni, risate, confronti, colpi di scena. E scelte!