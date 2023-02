Quando verrà registrata la scelta di Federico Nicotera? Chi sceglie tra Alice Barisciani e Carola Carpanelli

Uomini e Donne continua ad appassionare i telespettatori di Canale 5, ormai da anni. Gli stessi telespettatori che da settimane stanno aspettando la scelta di Federico Nicotera, l’amatissimo tronista romano. Quando verrà registrata? E chi sceglierà alla fine del suo percorso, fatto di alti e bassi? La preferita sarà Alice Barisciani o Federico deciderà di uscire mano nella mano dalla trasmissione con Carola? Ecco cosa sappiamo.

La scelta di Federico tra Carola e Alice a Uomini e Donne

Federico Nicotera, ingegnere romano di 25 anni, a settembre ha deciso di partecipare a Uomini e Donne. E lì, nella trasmissione della De Filippi, si è raccontato a cuore aperto e si è fatto conoscere con i suoi pregi e i suoi difetti. Dal rapporto difficile con il padre all’amore incondizionato per la mamma e la sorella. Federico ha conosciuto diverse ragazze, poi ha pensato bene di continuare la frequentazione solo con due: Alice e Carola. Così diverse tra di loro e ben distanti l’una dall’altra. Carola è più piccola, vive a Varese e studia. Alice è di Siena, ama i cavalli e per via di Uomini e Donne pare abbia perso il lavoro.

Quando si registra

Stando alle anticipazioni rilasciate dall’esperto Lorenzo Pugnaloni, domenica e lunedì si registreranno le prossime due puntate di Uomini e Donne. E, quasi sicuramente, ci sarà la scelta di Federico, che poi vedremo in onda nelle prossime settimane. Intanto, nella puntata di oggi protagonisti saranno proprio loro: Carola ha deciso di lasciare lo studio, Federico l’ha cercata e non ha portato in esterna Alice. Secondo gli opinionisti Carola non ha intenzione di costruire qualcosa di serio, ma Federico ascolta il suo cuore. Come ha sempre fatto. Sarà lei la scelta? O l’ingegnere deciderà di lasciare il programma con Alice e di vivere quella storia d’amore lontano dai riflettori?

Non ci resta che aspettare e pazientare ancora un po’: i troni di Federico e Lavinia sono, ormai, agli sgoccioli. Chissà…se l’amore trionferà!