Uomini e Donne, anticipazione registrazione 11 febbraio 2023: chi ha scelto Federico Nicotera?

Inutile dire che Uomini e Donne, dating show di Canale 5, ormai da anni appassioni migliaia e migliaia di telespettatori. La trasmissione, che vede alla conduzione Maria De Filippi, ruota attorno all’amore, ai tronisti e ai protagonisti del trono Over che sono lì con un obiettivo: innamorarsi. Da giorni, però, non si fa altro che parlare delle scelte di Federico Nicotera e Lavinia Mauro, i due ragazzi romani che da settembre sono lì, nel programma. Oggi, stando alle anticipazioni, verrà registrata la puntata: scenderanno finalmente i petali, quelli tanto attesi?

Federico Nicotera ha scelto Alice o Carola?

La domanda dei telespettatori, quelli più curiosi e dei fan, è solo una, ormai da diverse settimane: l’ingegnere romano, Federico Nicotera, ha scelto? E chi è stata la preferita tra Alice, di Siena, e Carola, che vive a Varese? I due percorsi, tra alti e bassi, ognuno a modo proprio, hanno emozionato il pubblico. E ora Federico sembra davvero essere a un passo dalla scelta, con la speranza che ci siano i petali rossi per lui. L’ultima puntata, quella di ieri, si è conclusa con Carola, che alla vista dell’esterna del tronista con Alice, tra non pochi baci, abbandona lo studio. Federico, però, non l’ha seguita: ha ballato con Alice al centro dello studio. Sarà lei la scelta?

La scelta di Lavinia

Da una parte Federico, dall’altra Lavinia. Anche lei, infatti, sembrerebbe essere a un passo dalla scelta: chi preferirà tra Alessio Corvino, ragazzo di Caserta, e Alessio Campoli, che ha voluto lei in trasmissione? Ci sarà il sì tanto atteso? Lavinia, durante il percorso, si è messa a nudo: ha raccontato le sue fragilità, si è fatta conoscere con i suoi pregi e i suoi difetti.

Chi è il nuovo tronista

Ma non solo scelte. Per un tronista che se ne va, la regola è una: ne arriva un altro. Dopo la presentazione di Nicole, la nuova tronista, ora l’attenzione è su chi la affiancherà. Chi, come ragazzo, scenderà quelle scale e si metterà in gioco? È partito il toto nome, ma tutto tace: bisognerà aspettare la registrazione di oggi!