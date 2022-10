Alice, chi è la corteggiatrice di Federico Nicotera a Uomini e Donne: età, lavoro, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Al centro dello studio il tronista Federico, l’ingegnere romano di 25 anni che è pronto a mettersi in gioco per trovare l’anima gemella. E che ha iniziato a frequentare Alice.

Cosa sappiamo su Alice, la corteggiatrice di Federico

Alice ha una passione per i cavalli da quando è piccolissima. ‘Lo facevo in modo ludico, amatoriale’. La ragazza è un po’ impacciata, dice di essere goffa e molto riservata. Ha dovuto lasciare l’equitazione per problemi in famiglia.

‘Dovevo stare vicino a mamma, ero innamoratissima di mio padre, quando è andato via in me ha scatenato il caso totale. Non avevo più una figura maschile di riferimento, ci sono stati tanti squilibri’.

Non ha più rapporti con il papà, proprio come Federico. Che ha bisogno di stare con una persona che sia per lui un punto di riferimento. Alice ha 26 anni, vive a Siena e nella vita lavora come store manager per un negozio di abbigliamento formale da uomo.

L’esterna insieme

I due sono usciti insieme e l’esterna è andata bene. ‘Sei sveglia e molto bella’ – ha detto Federico ad Alice. E sicuramente tra i due ci sarà un’altra uscita. Sarà la volta buona?