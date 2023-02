Blanco distrugge le rose a Sanremo: indagato dalla Procura di Imperia

Blanco è al centro dell’attenzione mediatica dal momento in cui ha distrutto tutta le rose sul palco dell’Ariston, dopo aver dato in escandescenza durante la sua esibizione. Non sono mancate le polemiche e i commenti, ma il Codacons ha deciso addirittura di denunciarlo. Adesso la Procura di Imperia ha aperto un fascicolo su di lui e il cantante risulta indagato, ma ecco tutti gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda.

Blanco distrugge le rose a Sanremo

Ormai lo sappiamo tutti: Blanco, durante la sua esibizione a Sanremo, ha dato in escandescenze e ha distrutto tutte le rose sul palco, che facevano parte della scenografia allestita proprio per lui. Le rose erano state confezionate dai fiorai di zona ed erano il simbolo della sua canzone: “L’isola delle rose“, ma qualcosa è andato storto. Durante l’esibizione, infatti, c’è stato un problema tecnico che gli ha impedito di sentire bene la sua voce in cuffia. Complice la giovane età, anziché fermare lo show, ha distrutto il palco. Amadeus è intervenuto dopo pochi secondi per cercare di placarlo: “Calmati, adesso dobbiamo rimettere tutto a posto”. C’è chi dice che fosse tutto organizzato, che facesse parte della performance, ma questo, ancora, non lo sappiamo.

Blanco è indagato dalla Procura di Imperia

Il Codacons (Coordinamento delle associazioni per i diritti dei consumatori), però, non si è lasciato sfuggire l’occasione e ha denunciato Blanco per “danneggiamento”. L’associazione è al centro di numerose polemiche e non è nuova nello sporgere denuncia, ad esempio, ha citato in giudizio anche Fedez numerose volte. Il cantante, infatti, li ha citati nel suo dissacrante brano rap cantato dalla Costa Concordia in collegamento da Sanremo. Il Codacons ha dichiarato nella denuncia: “Blanco sarà chiamato a rispondere del reato di danneggiamento e a risarcire il danno inflitto“, l’associazione vuole far leva soprattutto sullo spreco dei soldi pubblici, che il cantante è chiamato a rimborsare. Non è ancora detta l’ultima parola, però, perché la Rai deve ancora chiarire quali erano gli accordi per l’esibizione, dato che anche nel video musicale, Blanco, ad un certo punto, rompe tutta la scenografia.

Intanto, la Procura d’Imperia ha aperto un fascicolo e Blanco è indagato con l’accusa di danneggiamento. Basteranno le scuse?