Perché Fedez era assente alla presentazione di LOL 3? Cosa è successo

Pare che quel bacio ”maledetto” abbia influenzato non poco la vita mediatica del rapper Fedez, dal momento che proprio a partire dal quel giorno, quella memorabile serata finale di Sanremo 2023, Federico ha iniziato a vacillare, a perdere un po’ di smalto, e addirittura a lanciare un’ombra di dubbio sulla reale efficienza emotiva della sua relazione con la Ferragni. Ora, arriva l’ultima: alla presentazione di LOL 3 neppure si è fatto vivo. Ma per quale ragione?

Chi sono i partecipanti di Lol 3 Chi ride è fuori su Prime Video? Cast e date

Fedez dopo quel bacio con Rosa Chemical non è più lo stesso

Come detto, sono settimane dure per lo smalto mediatico del rapper Fedez, il quale non sembra passarsela bene. Prime fra tutte, da sottolineare, le voci su di una ipotetica rottura con Chiara Ferragni. E a buon diritto, urlano i fans dalle loro tastiere digitali. Sì, perché Chiara Ferragni aveva studiato tanto per la buona riuscita del ”suo” Festival, che poi le è stato sottratto velocemente dal maschietto di turno, proprio il marito, tra l’altro prendendosi anche il plauso di aver fatto qualcosa di rivoluzionario ed alternativo. Ma niente di troppo rivoluzionario, anzi è forse solamente la nostra Italia ancora troppo retrograda che si sbalordisce davanti ad un bacio da parte di due persone dello stesso sesso e che urla allo scandalo. Ma comunque, è bastato quello – che poi ha fatto tutto Rosa Chemical, beccandosi anche un’accusa di atti osceni in luogo pubblico – a mettere forse in crisi i Ferragnez. A proposito, Fedez era anche sparito da Instagram, con le sue stories, se proprio siamo ancora in cerca di indizi. Mentre sua moglie ha continuato impeccabilmente la sua carriera digital. Un meccanismo di compensazione mediatica pattuito tra i due?

Il rapper assente alla presentazione di LOL 3

Ma non è l’unica. Durante una recente presentazione del suo nuovo podcast, in cui si improvvisa anche maestro di Finanza, Fedez ha iniziato a balbettare, di punto in bianco, e senza troppo nasconderlo. Poi si è scusato, ma di certo, anche questo è un chiaro segno della perdita del suo smalto mediatico. E poi, come detto, arriviamo ai giorni nostri, quando alla presentazione di LOL 3, Fedez non c’è neppure. Di fatto, il rapper famoso non ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione della terza stagione di LOL, in programma proprio questa mattina nella città di Roma. La moderatrice d’eccezione Serena Dandini ha detto ”Ci segue da lontano” che parafrasato vuol dire non c’è e non ci sarà. Per il momento, però la ragione della sua assenza rimane un mistero.