GIANMARIA a Sanremo 2023: chi è, età, canzoni, fidanzata, X Factor, foto, Instagram, testo e video di ‘Mostro’

Classe 2002, gIANMARIA nasce e cresce nella città di Vicenza, dove fin da giovanissimo inizia a comporre e a registrare brani. Cresce con il cantautorato e si appassiona da giovanissimo all’hip hop italiano e internazionale. Gianmaria ha superato le selezioni di Sanremo Giovani, ottenendo la possibilità di gareggiare tra i big di Sanremo 2023 e salirà sul palco dell’Ariston con il brano ‘Mostro’.

L’artista Gianmaria

Approfondisce la collaborazione con produttori come Bias (produttore di Madame) con cui sperimenta e lavora alla continua ricerca di un suono unico e che gli appartenga al 100%. Pubblicherà poi due nuovi singoli con loro “Mamma Scusa” e “Ascolta”. Partecipa poi nel 2021 alla quindicesima edizione di X Factor dove, già nelle prime fasi di selezione colpisce ed emoziona i giudici con i suoi inediti “I suicidi“ e “Senza Saliva”, entrambi contenuti in “Fallirò” l’Ep di debutto dell’artista, uscito per Epic/Sony Music a inizio 2022.

Sempre nel 2022 debutta live con il suo primo tour, il “Fallirò Tour” con cui, accompagnato da una band, porta in giro per l’Italia e sul palco dei più importanti festival italiani (MI AMI Fest, Pinewood, Collisioni) uno show ricco ed intenso. Sempre alla ricerca di nuova ispirazione, nei suoi lavori sente forte l’influenza del cantautorato italiano, del punk e del pop inglese, dell’R&B americano, della musica urban francese. Al centro del suo percorso artistico ci sono le parole. Nelle canzoni si presenta crudo e reale esattamente come è fatto Gianmaria, la persona oltre all’artista.

L’esperienza di X Factor

gIANMARIA, nome d’arte di Gianmaria Volpato, è nato a Vicenza nel 2002. Ha solo 20 anni ma si è già laureato campione a Sanremo Giovani 2022. Quella nella città dei fiori non è stata la sua prima apparizione televisiva. gIANMARIA ha infatti partecipato all’edizione di X-Factor nel 2021. Il giovane vicentino ha colpito tutti i giudici ma in particolare Emma Marrone, che lo ha preso nel suo team. Purtroppo però nel talent si è classificato secondo, che è comunque un traguardo importante; basti pensare che anche i Maneskin fecero secondi nel 2017 e se pensiamo a dove sono arrivati adesso non è stato tanto male quel piazzamento.

Il 20enne gIANMARIA si è fatto notare subito dal pubblico più giovane e, come si può vedere dal suo profilo Instagram, si è esibito in numerosi concerti live riscuotendo un enorme successo visto il pubblico presente. La canzone che aveva portato a X-Factor è stata “Suicidi”, brano contenuto nel suo album “Fallirò”.

La vita privata del cantautore

Il giovane cantante vicentino, per quanto riguarda la sua vita privata, sembra essere molto riservato nonostante sia molto attivo sul suo profilo Instagram. In un’intervista al programma Le Iene, gIANMARIA ha dichiarato che i suoi genitori sono divorziati e di essere fidanzato. Inoltre ha rivelato anche un retroscena piccante: ha un debole per le ragazze più grandi.

Instagram

Gianmaria è possibile trovarlo su Instagram al profilo @ggianmarja. Ha 105 mila followers.

Testo e video di ‘Mostro’

Ecco il testo della canzone:

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito,

Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso

Per non correre nessun rischio

Ho occupato uno spazio più piccolo

Che mi sono perso? Ero solo distratto, da me

Sono entrato con la macchina in giardino

Perché non vedevo l’ora di tornare

Ora che sorella mia tu sei madre

Dimmi se siamo ancora fratelli

Che mi sono perso? Ero solo distratto, da me

E se correre fuori, mi lascia fermo dentro

Allora spero di stancarmi presto

E se seguendo gli altri, lascio indietro me stesso

Farò di tutto per stare da solo un momento

Ma che ti sembro un mostro?

Guarda che sono apposto

Che mi sono perso, ero solo distratto, da me

Mò che ti sembro un mostro

L’ho pensato pure io un secondo

Che mi sono perso, ero solo distratto,

Stavo pensando a me

Ti ho lasciato sopra il letto un mio libro

Così sai che tornerò

Ma con tutti quanti i letti che ho visto

Con che faccia tornerò?

Voglio entrare nei discorsi deciso,

Ma mi sono perso tanto e che dico?

Se non sai mai di che si parla tanto vale star zitto

E se le stelle fuori mi hanno tenuto sveglio

Vuol dire che ho avuto più di un pensiero

Se per allontanarsi basta prendere spazio

Allora diamogli un senso

Ma che ti sembro un mostro?

Guarda che sono apposto

Che mi sono perso, ero solo distratto, da me

Mò che ti sembro un mostro

L’ho pensato pure io un secondo

Che mi sono perso, ero solo distratto,

Stavo pensando a me

Ma che ti sembro un mostro

(Testo Tv Sorrisi e Canzoni)

