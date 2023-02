Chi sono i partecipanti di Lol 3 Chi ride è fuori su Prime Video? Cast e date

A Summer Camp vengono elencati i nomi dei dieci concorrenti della prossima edizione di Lol 3, la serie Amazon Prime in cui chi ride viene eliminato. Conosciamo chi sono e vediamo cosa sappiamo di quando esce.

I concorrenti di Lol 3

Lol 3 toglie la maschera e annuncia i concorrenti. Il programma di Amazon Prime Video, che ha ottenuto un successo incredibile con la prima stagione, poi confermato nella seconda, ha appena svelato i dieci partecipanti che si sfideranno a colpi di (non) risate nell’edizione numero tre. Summer Camp può quindi snocciolare in diretta i nomi dei concorrenti appena annunciati. Così Federico Russo, Nikki e Francesco Quarna non perdono tempo nello svelare il cast agli ascoltatori.

Nel frattempo è stato confermato che Maccio Capatonda sarà a Lol 3. Il vincitore di Lol 2 è stato confermato nel cast della nuova stagione, con un ruolo del tutto particolare: l’ospite speciale. Come era stato per Lillo nella seconda edizione, potrà essere usato come “elemento disturbatore” per far ridere i concorrenti. E, come ben sapete, Chi ride è fuori.

I concorrenti di Lol 3, come avviene sempre nel programma, uniscono giovani talenti della comicità a nomi più esperti, attori ed esponenti della stand up, ma anche i nuovi volti dei social network, da Instagram a Tik Tok. Una gamma ampia, in grado di riunire diversi nomi. Ecco quindi i concorrenti di Lol 3:

Cristiano Caccamo

Marina Massironi

Paolo Cevoli

Nino Frassica

Luca Bizzarri

Paolo Kessisoglu

Fabio Balsamo

Marta Filippi

Brenda Lodigiani

Herbert Ballerina

Non solo comici tra i concorrenti

Andiamo quindi a conoscere uno per uno il cast di Lol 3 e chi sono i concorrenti che parteciperanno alla prossima edizione del programma. Anche in Lol 3 sarà molto nutrita la compagine degli attori. Cristiano Caccamo ha partecipato a diversi film italiani, tra cui La vita oscena e Cenere, e a serie televisive italiane, da Che Dio ci aiuti a Don Matteo. In quest’ultima fiction ha lavorato anche con Nino Frassica, che ha interpretato il Maresciallo Cecchini in una carriera ricchissima di partecipazioni in progetti di cinema, televisione e radio.

Tra le fila dei comici, attori e cabarettisti inseriti nel cast di Lol 3 anche Marina Massironi e Paolo Cevoli si sono già ritagliati uno spazio importante. La prima è nota ai fan di Aldo, Giovanni e Giacomo per la partecipazione agli spettacoli e ai film del trio negli anni ’90: in seguito si è dedicata ad altri progetti, che le hanno anche permesso di vincere il David di Donatello e il Nastro d’argento come miglior attrice non protagonista in Pane e Tulipani. Paolo Cevoli è a sua volta un cabarettista, conosciuto grazie ad alcuni personaggi iconici: dall’assessore Palmiro Cangini all’imprenditore Teddy Casadei, sempre accomunati dallo spiccato accento romagnolo, è autore di diversi spettacoli da decenni. Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu sono invece diventati famosi in coppia come Luca & Paolo, prima da protagonisti di Camera Cafè e poi da conduttori, oltre che nei diversi film comici.

Fabio Balsamo invece prosegue lo stretto legame dei The Jackal con Lol. La prima edizione è infatti stata vinta dall’altro membro del gruppo comico Ciro Priello, mentre Fru era stato eliminato per primo. Fabio e Ciro conducono insieme Name that tune, programma musciale di TV8. Le quote rosa di Lol 3 proseguono invece con Marta Filippi e Brenda Lodigiani. La prima è una doppiatrice romana, che ha dato la sua voce a Sabrina nella serie Netflix La terrificante vita di Sabrina. Spesso è stata ospite in televisione in Stasera tutto è possibile e in Bar Stella. Brenda Lodigiani è invece attrice e imitatrice, che dopo aver debuttato in televisione come ballerina ha condotto programmi per bambini su Disney Channel. In seguito ha iniziato la sua carriera di cabarettista su Rai2, nel corso di Scorie. Preparatevi ai suoi personaggi, come la fatina del Prato Fantasia e Arisa. Ultimo, solo nell’ordine di presentazione, il comico Herbert Ballerina, nome d’arte di Luigi Luciano. Cresciuto come spalla comica nei video di Maccio Capatonda (vincitore di Lol 2), è conduttore radiofonico e ha partecipato a diverse trasmissioni televisive, da Quelli che il calcio a Le iene.