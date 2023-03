Mare Fuori 5 e 6 si faranno? Data di uscita e anticipazioni

La Rai non rinuncerà così facilmente a Mare Fuori. Il successo della fiction di Rai Due è ormai sotto gli occhi di tutti. Prima il boom su Rai Play, che ha fatto ottenere numeri da capogiro alla piattaforma di streaming. Poi la seconda vita su Netflix dove, dopo l’uscita dello scorso giugno, è saldamente nella top 10 delle serie tv più viste.

Mare Fuori, confermate la quinta e sesta stagione

Ora a ridosso del debutto della terza stagione, che arriverà in anteprima su Rai Play dal 1 febbraio e poi dal 15 su Rai Due, arrivano notizie confortanti sul futuro della serie. La quarta stagione dello show era già stata confermata in contemporanea con la produzione della terza. Ma durante la conferenza stampa di presentazione la showrunner Cristiana Farina ha già confermato la volontà di mamma Rai di produrre almeno una quinta e una sesta stagione.

“Ho quasi finito di scrivere la quarta e sono in programma già la quinta e la sesta“, ha annunciato di fronte a un pubblico in estasi. Mare Fuori durerà perciò almeno fino alla sesta stagione. E in molti iniziano già a domandarsi come sarà il futuro della serie. Con molta probabilità, infatti, il cast andrà incontro a dei cambiamenti con il passare degli anni. Parlando di un istituto penitenziario minorile è assai improbabile che i protagonisti resteranno gli stessi di oggi. L’ipotesi più probabile, ma che per ora resta solo un’ipotesi, è che ci troveremo di fronte in futuro a un bel recasting con l’arrivo di tanti nuovi ingressi tra le fila dei personaggi.

Con molta probabilità già al termine della terza stagione avremo delle modifiche sostanziali nel cast. Secondo diversi rumor emersi online infatti, diversi attori potrebbero lasciare la serie. I nomi più probabili sono quelli di Nicolas Maupas e Valentina Romani, che quest’anno racconteranno la latitanza di Naditza e Filippo dopo la fuga avvenuta al termine della passata annata. Ma potrebbe non essere finita qui. Ci saranno tanti abbandoni? Lo scopriremo solo a partire dal 1 febbraio, quando finalmente Mare Fuori 3 arriverà su Rai Play.