Pasquetta 2023 a Ostia e Fiumicino: ecco cosa visitare, biglietti e orari del Parco Archeologico

Cosa fare a Pasquetta se ci troviamo a Ostia o Fiumicino? La domanda che potrebbero farsi tanti romani, soprattutto quelli che vogliono passare una giornata al mare e non vogliono arrivare fino a Fregene o Santa Marinella. Sicuramente le due località hanno molto da mostrare, soprattutto sul piano delle aree archeologiche. Tra queste, non possiamo dimenticare gli Scavi di Ostia Antica, il Castello di Giulio II, la Basilica di Sant’Aurea o il Porto di Traiano.

Cosa fare per Pasquetta a Ostia de Fiumicino?

A pochi minuti dall’Aeroporto di Fiumicino “Leonardo Da Vinci”, e ben collegato alla Roma-Fiumicino, troviamo anche il museo delle Navi. Una vera e propria “chicca” del Comune fiumicinese, dove poter vedere coi propri occhi le imbarcazione romane di epoca imperiale: una visita che consigliamo soprattutto in presenza dei bambini. Il limite di queste visite, purtroppo, può essere la viabilità che collega i territori di Ostia e Fiumicino. Ma niente paura, basterà arrivare la mattina presto in queste località e andare via verso sera.

Infatti, un bel programma potrebbe essere questo: mattinata verso di visita verso i beni storico-artistici del territorio lidense (tra Ostia Antica e Fiumicino), per pranzo un ristorante di pesce sul mare tra Fiumicino e Ostia, pomeriggio passeggiata con aperitivo su uno dei due lungomari lidensi. In alternativa, per il pomeriggio valida anche una passeggiata presso la Pineta di Castel Fusano, polmone verde del Litorale Romano e molto apprezzata dagli atleti locali.

Insomma, il Comune di Roma insieme a quello di Fiumicino mettono un bel programma a disposizione dei propri turisti. Una Pasquetta che, inoltre, potrebbe essere impreziosita anche da una bella giornata, che equivale a dire anche il primo sole sulla spiaggia romana. Per questo, le mete più ambite potrebbero essere le spiagge libere di Ostia Ponente, il Pontile e la Fontana dello Zodiaco, oltre che i Cancelli di Castel Fusano.