Pasquetta 2023, cosa fare a Roma e nel Lazio: eventi in programma

Pasquetta è sempre un giorno tanto atteso, soprattutto di questi tempi, quando si accorciano le distanze per quelle che saranno le prossime ed imminenti vacanze di Pasqua 2023. Per tradizione, ormai, possiamo dire che in questo giorno il meteo non quasi mai dei migliori, anche siamo nel bel mezzo di una transizione verso la Primavera a pieno regime. Ma ciò non ci scoraggia, e in molti già stanno iniziano a pensare a cosa faranno per la giornata. Ecco qualche idea per voi che avete deciso di trascorrere Pasquetta 2023 nella città di Roma e che, forse, ancora non avete pensato a nulla nello specifico, continuante a leggere l’articolo!

Settimana Santa 2023 a Roma, cosa fare: le celebrazioni di Papa Francesco prima di Pasqua

Pasquetta 2023: cosa fare a Roma

Pasquetta a Roma è sempre ricca di possibilità: dai parchi ai musei, passando per i luoghi più suggestivi della Città Eterna, come ad esempio il suo immenso centro storico. Sono davvero tantissime le opportunità, ecco qualche idea pensata dalla redazione de il Corriere della Città appositamente per voi.

Picnic con gli amici nel parco: ecco dove

La prima proposta per voi è certamente molto classica, ma non per questo usurata. Anzi, spesso si rivela sempre la scelta migliore in questi casi: il picnic con gli amici in un parco a Roma. La Capitale è davvero costellata ovunque di bellissimi spazi verdi: tra i parchi più belli di Roma ci sono da menzionare sicuramente Villa Borghese, Villa Doria Pamphilj, Villa Ada, Parco degli Acquedotti e Parco della Caffarella.

In giro per i musei di Roma per Pasquetta 2023

Si sa, il contraltare della Natura è sempre la Cultura, l’unica in grado di tenerle testa e di aver forte attrattiva per l’essere umano. E Roma possiede entrambe. Infatti, un’altra bella idea è quella di trascorrere la Pasquetta completamente circondati dalle bellezze dei musei capitolini. Per le festività di Pasqua, infatti, il Sistema Musei di Roma Capitale è aperto al pubblico con orari consueti, compreso il lunedì di Pasquetta.

L’Orto Botanico nel cuore della Capitale

In molti ci sono passati vicino, senza mai entrarvici, anche da studenti. Se siete tra questi, allora questo è il momento ideale per poter visitare l’Orto Botanico di Roma, uno dei Musei della Sapienza Università di Roma. Una superficie di ben 12 ettari nel cuore della capitale, fra Via della Lungara e il Colle del Gianicolo, occupando parte dell’area archeologica denominata Horti Getae.

Pasquetta al mare: pranzo di pesce a Ostia

Cosa c’è di meglio di una bella giornata al mare, respirando iodio e tutto il sentore di un’estate che sta finalmente per ritornare? Tra le proposte miglior c’è sempre quella di andare ad Ostia e magari fermarsi in un bel ristorantino di pesce. Non si sbaglia mai in questo modo! Gite ed escursioni fuori Roma: dove andare

Se invece siete stufi dell’aria cittadini e volete fare una gita o escursione fuori porta, pur rimanendo nelle vicinanze, c’è anche la possibilità di andare fuori, ma non di troppo. Tra le mete più belle da visitare in occasione delle Pasquetta 2023, ci sono sicuramente quelle che si trovano nel viterbese: