Previsioni meteo in Italia, freddo e neve dal 3 aprile 2023: dove e quali sono le Regioni a rischio

Ci eravamo abituati a temperature miti. Nonostante qualche breve temporale, pensavamo ormai di trovarci sempre più verso una condizione meteorologica che tendeva a belle giornate di sole. Ma la protezione civile ha diramato, a partire da oggi, un’allerta meteo che coinvolge 12 regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Un avviso di tempo avverso con venti di burrasca, temporali, possibili grandinate e attività elettrica.

In arrivo un’ondata di maltempo con venti freddi, temporali e nevicate

La settimana si annuncia, caratterizzata dal maltempo con venti freddi, pioggia e anche neve che tornerà a scendere anche a bassa quota che, comporterà, ovviamente, un calo delle temperature. La Primavera subirà, perciò, una battuta d’arresto a causa di un’ondata di freddo. Da oggi, nel centro-sud è previsto, da ww.Meteo.it, intense piogge e raffiche di vento, sia di Bora sia di Grecale. La neve tornerà in Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e anche nelle zone interne del Lazio, contravvenendo alle previsioni che sono solite in questo periodo dell’anno.

Temperature in calo

Le temperature saranno in netto calo in tutt’Italia per l’intera settimana, mentre mercoledì sarà la giornata più instabile con maggior rischio di temporali e neve anche a bassa quota sia al centro sud sia in Sicilia. Le attese festività di Pasqua e Pasquetta prevedono tempo incerto, potrebbero essere giornate con temporali pomeridiani.

Una settimana instabile in tutta la Penisola italiana

Tutta la settimana avrà come comun denominatore l’instabilità con prevalenti perturbazioni sull’intera penisola, con temperature ben al di sotto della media stagionale, soprattutto a causa di venti freddi. Nonostante le previsioni tutt’altro che promettenti, per tutti coloro che hanno deciso di fare una gira fuoriporta in occasione delle festività pasquali è opportuno verificare nei prossimi giorni se il quadro meteo abbia delle piccole modifiche che consentano le partenze.