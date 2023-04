Allerta meteo a Roma e nel Lazio, previste forti precipitazioni su tutto il territorio nelle prossime 18 ore. Com’è solito accadere all’interno della Città capitolina, e nel resto del territorio regionale, la Regione ha dato l’allarme di rischio idrogeologico su tutta la zona laziale. Non solo la Capitale d’Italia, già nota a problemi di allagamento, ma anche le altre province che compongono la zona regionale e purtroppo sono soggette a questo tipo di disagi.

L’allerta meteo nella Regione Lazio e a Roma

Con un bollettino stillato questa mattina intorno alle ore 9.00, Astral Infomobilità ha avvisato gli automobilisti dei disagi che potrebbero palesarsi nelle prossime 18/24 ore. I quadranti più soggetti ad allagamento per le piogge, potrebbero potenzialmente essere: la costa Nord del Lazio; il bacino medio del Tevere; l’Appennino di Rieti; i bacini di Roma; le sponde dell’Aniene; la costiera situata al Sud del Lazio e il bacino del Liri.

Vista la situazione meteorologica complessa sul nostro territorio, Astral Infomobilità consiglia di evitare le grande tratte in automobile nelle prossime 12-18 ore. Inoltre, in caso di temporale, il consiglio di evitare di uscire dalle proprie case. Le precipitazioni, secondo il parere meteorologico, non sarà compatto su tutto il territorio laziale. Le previsioni, al momento, parlano di “precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale su tutto il territorio”.

La situazione della Capitale

Per ora, almeno sul lungomare di Roma splende un sole, anche se qualche nuvola s’intravede. Un leggero freddo, fa intuire come con il proseguo del pomeriggio, potrebbero esserci rovesci sul territorio di Ostia e i quartieri limitrofi. In una situazione dove la zona tende ad allagarsi alla prima pioggia, si consiglia ai cittadini di allontanarsi a poca distanza dalla propria casa (nonostante l’attuale bel tempo). Inoltre, se possibile, evitare l’utilizzo delle proprie automobili, così da non finire impantanati in qualche pozza d’acqua.