Allerta meteo a Roma e nel Lazio lunedì 27 marzo 2023: bomba d’acqua sulla Capitale, le previsioni di oggi

Inizio settimana all’insegna del maltempo a Roma. In queste prime ore di lunedì 27 marzo 2023 una forte bomba d’acqua si sta abbattendo sulla Capitale (ma anche in Provincia) unitamente a grandinate localizzate e intense. L’allerta meteo, annunciata ieri dalla protezione civile della Regione Lazio, proseguirà per tutta la giornata di oggi.

Allerta meteo a Roma e nel Lazio oggi 27 marzo 2023

L’avviso di allerta nel Lazio, di colore giallo, è in vigore “dalla tarda serata di ieri e per le prossime 24-36 ore”, si legge nel bollettino diramato ieri, domenica 26 marzo 2023. Pioggia ma anche forti venti: in tal senso sono previste ancora per il proseguo della giornata “venti di burrasca da ovest-nord-ovest, con raffiche di burrasca forte specie lungo i settori costieri e quelli appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte“.

Meteo Roma, le previsioni per le prossime ore

Secondo le previsioni meteo a Roma nella tarda mattinata di oggi il maltempo dovrebbe concedere una tregua.. Del resto già da domani, martedì 28 marzo, è atteso il bel tempo nella Capitale, così come per le giornate di mercoledì e giovedì. Un nuovo peggioramento potrebbe registrarsi poi venerdì 31 marzo ma sarà temporaneo: il primo weekend di aprile dovrebbe infatti essere all’insegna del bel tempo.

Grandinata e bomba d’acqua oggi a Roma: in tilt la circolazione, traffico bloccato ovunque

Nonostante l’arrivo della primavera ormai da qualche giorno stamani la Capitale si è risvegliata in clima da pieno inverno. Oltre ai temporali, che si stanno abbattendo un po’ dappertutto tra Roma, il litorale e la Provincia, in queste ore si registrano anche grandinate di forte intensità come detto in apertura che hanno colpito alcune zone romane, tra cui il GRA, la Via del Mare e la Cristoforo Colombo. A causa del maltempo la circolazione è andata completamente in tilt: come vi abbiamo riportato in questo articolo traffico si registra praticamente ovunque sia nelle vie interne che nelle arterie principali di ingresso nella Capitale. Code, in tal senso, ci sono tuttora su Pontina, GRA, Colombo, Ostiense, Laurentina e Via del Mare. Disagi anche sulle zone costiere: ad Anzio ad esempio allerta per vento e mareggiate con il Comune che ha invitato i cittadini a limitare gli spostamenti.

