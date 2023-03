Maltempo Roma, bomba d’acqua e grandinata sulla Capitale, traffico in tilt: le previsioni meteo

Risveglio all’insegna del maltempo a Roma e Provincia. Un forte temporale si sta abbattendo in questi minuti sull’area della Capitale provocando disagi soprattutto alla circolazione. In questo momento le principali arterie di Roma, GRA in testa, risultano completamente bloccate. La pioggia, di forte intensità, proseguirà almeno fino alle 10.00 di oggi, lunedì 27 marzo 2023. Disagi anche sulle località del litorale.

Traffico Roma oggi lunedì 27 marzo 2023, circolazione paralizzata su Pontina, Colombo e GRA

Circolazione bloccata come detto sul Raccordo con davvero pochissimi tratti liberi. Disagi in particolare tra Via della Laurentina e Via della Pisana. Traffico bloccato anche sulla Flaminia: code in tal senso si registrano tra il GRA e Viale Tor di Quinto in direzione del centro città. E ancora. Sull’A24 (tratto urbano) circolazione paralizzata nuovamente tra il Raccordo e il bivio per la tangenziale Est in direzione centro. Lunghe file sono segnalate inoltre nelle principali arterie di immissione a Roma: fila a questo proposito sulla Pontina con traffico bloccato già da Castel Romano e fino all’Eur; non va meglio sulla Laurentina: anche in questo caso verso Roma il traffico è fermo a partire dal cimitero Laurentino. Completamente bloccata anche la Cristoforo Colombo così come la Via del Mare con quest’ultima oggetto anche di una grandinata.

Previsioni meteo oggi Roma, che tempo farà nelle prossime ore

Il maltempo caratterizzerà l’intera mattinata di oggi. Poi, come detto, già nelle prossime ore il tempo tornerà a migliorare. Secondo le previsioni meteo a Roma verso le 11.00 dovrebbe tornare il sole seppur con qualche nuvola. Vediamo adesso il resto della settimana. Domani, 28 marzo, sarà una giornata all’insegna del bel tempo, così come quelle di mercoledì e giovedì. Un nuovo peggioramento potrebbe registrarsi venerdì 31 quando avremo un cielo nuvoloso sopra la Capitale. Poi nuovamente bel tempo nel primo weekend di aprile.

