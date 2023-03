Pioggia e neve in Italia, torna il maltempo: le Regioni a rischio

Sembrava, ormai, di essere entrati nelle Primavera. Il meteo degli ultimi giorni aveva fatto presagire la fine del maltempo. Ma così non è. Dopo temperature estremamente miti che hanno oscillato dai 26 gradi della Sicilia ai 23 di Roma e ai 24 di Milano, è previsto il ritorno di un’ondata di brutto tempo, con un calo delle temperature.

In arrivo una perturbazione atlantica su tutta l’Italia

L’Italia verrà, infatti, raggiunta da una perturbazione atlantica che porterà maltempo proveniente da Nord che arriverà a interessare tutta la Penisola. Si tratta di una perturbazione che farà scendere la colonnina di mercurio anche di 10 gradi sotto la media del periodo e, in alcuni giorni, si raggiungeranno anche gli zero gradi.

La neve tornerà sulle Alpi lombarde, le Dolomiti e l’arco alpino. Nonostante la ‘sofferenza’ per il calo termico, la pioggia e la neve che cadrà nel prossimo periodo sarà preziosa per arginare, per quanto possibile, la siccità.

Da oggi il cambio delle condizioni meteorologiche: in arrivo pioggia e neve

Già dalla giornata di oggi, martedì 14 marzo, la pioggia interesserà il Nord Italia e parte del Centro, mentre da domani, raggiungerà anche le località più a Sud. Bisognerà aspettare fino a giovedì per veder tornare il sole e temperature più miti. Sembra proprio che il tempo, quest’anno, abbia intenzione di riservarci delle sorprese, con passaggi da aria primaverile a invernare e viceversa.

Se oggi nelle Regioni del centro, Lazio, Umbria, Toscana sono previsti rovesci anche abbondanti, con venti forti a sud; domani sole e vento caratterizzeranno il meteo al Nord, piogge e vento al centro e venti forti a Sud. Giovedì ci sarà un ritorno al bel tempo, con temperature miti e sole e così anche nel corso del fine settimana prossimo, quando saliranno anche le temperature, lasciando ai gitanti la possibilità di pianificare anche una gira fuori porta.