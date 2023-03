Previsioni meteo in Italia, vento e temperature in calo: che tempo farà a Roma e nel Lazio. Saranno giorni dove, più che l’avvicinarsi della primavera. penseremo a un inaspettato ritorno dell’inverno. Infatti, dall’area atlantica arriverà una forte perturbazione, che sull’Italia si tradurrà in un immediato maltempo nelle zone a Nord. Piogge o neve che, gradualmente, si abbasseranno anche nelle zone del Centro-Sud italiano.

Previsioni meteo, il ritorno del maltempo in Italia

Possiamo parlare di grosso inganno del tempo, che per qualche giorno, complici il sole e un forte rialzo delle temperature, ci ha fatto credere di una Primavera sempre più vicina. Ma non è purtroppo così. Dobbiamo aspettarci un drastico calo delle temperature, in un fattore che non escluderà addirittura il ritorno della neve in alcune zone della Penisola. Tutto questo, nonostante una partenza boom in alcuni capoluoghi della nostra Nazione.

In diverse province, nei primi dieci giorni di marzo si è superata la temperatura dei 20 gradi, con i 26 gradi percepiti all’interno del territorio siciliano. Eppure, questo non basta. Nonostante Roma abbia registrato la più alta temperatura di questo periodo in confronto al passato, il freddo batte le porte. Dall’America spinge il vento freddo, che secondo Il Messaggero porterà grande freddo nelle zone del Nord Italia.

Una buona notizia per gli amanti della montagna, che potrebbero vedere la neve sulle cime anche fino ai primi giorni di aprile vedendo questo stato delle cose. Ma il freddo si abbasserà, guardando la costa ionica. In tal senso, piogge e nebbie torneranno a guardare il Centro Italia, con picchi di umidità soprattutto a Roma e Firenze. Anche Napoli che credeva in un inizio della stagione balneare anticipato, potrebbe vedere il mare in tempesta nei prossimi giorni. Stesso discorso anche per la costa adriatica e la zona della Calabria, che potrebbe vedere forti piogge nei prossimi giorni.