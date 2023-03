Allerta meteo a Roma e nel Lazio martedì 14 marzo 2023: torna la pioggia, le previsioni di oggi

Dopo la parentesi di bel tempo caratterizzata da ampie schiarite, tempo stabile e temperature miti, ecco che le piogge sono pronte a fare nuovamente capolino nella Penisola. Previste, infatti, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale che avranno luogo nel primo pomeriggio di oggi, martedì 14 marzo, e la cui durata è stimata per le prossime 9/12 ore. Diramata dalla Protezione civile regionale un’ allerta meteo gialla.

Previsioni meteo in Italia, dal 13 marzo tornano pioggia e neve: ecco dove, che tempo farà

Le precipitazioni nel Lazio e l’allerta meteo

Nonostante manchino solamente una decina di giorni all’inizio della Primavera che porterà con sé sole, caldo e tanta voglia di trascorrere del tempo fuori casa, all’aperto, l’inverno non può dirsi completamente terminato. Infatti, complice un vortice in avvicinamento dall’Atlantico che da ieri ha raggiunto la nostra Penisola, le temperature subiranno un calo ma non solo. Si segnala anche la presenza di correnti fredde e piogge sparse sul territorio. In particolare – come riportato dall’allertamento diffuso dalla Protezione Civile Regionale – sono previste per il primo pomeriggio di oggi “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati deboli e puntualmente moderati”. Alla luce di ciò e tenendo contro delle criticità idrogeologiche ed idrauliche, è stata emanata un’allerta meteo gialla per diverse aree che sarà valida a partire dal primo pomeriggio e per le prossime 9/12 ore.

Le aree interessate e quando torna il bel tempo

Interessate dall’allerta meteo gialla le seguenti aree: i bacini costieri del nord, i bacino medio del Tevere, l’Appennino di Rieti, i Bacini di Roma, l’Aniene, i bacini costieri del Sud e il bacino del Liri. Anche se le precipitazioni sono pronte a fare nuovamente capolino nella Penisola, il tempo andrà incontro ad un graduale miglioramento già nei prossimi giorni, tornando a regolarizzarsi nella giornate di giovedì e venerdì. Per prendere visione dell’allertamento diramato dalla protezione civile clicca QUI.