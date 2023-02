Allerta meteo in Italia, pioggia e neve: maltempo anche a Roma e nel Lazio, le previsioni

Nuova ondata di maltempo in arrivo in Italia e in alcuni casi scatterà l’allerta meteo. Dieci le Regioni dichiarate a rischio per la giornata di oggi, lunedì 27 febbraio 2023. Tra queste anche il Lazio. Ecco allora tutte le previsioni aggiornate.

Maltempo, ultime news previsioni meteo Italia

L’allerta ordinaria (gialla) per rischio idraulico interesserà l’Emilia Romagna la pianura romagnola. Temporali, sempre con l’allerta di colore giallo, sono invece attesi nelle prossime ore in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sicilia e Umbria.

Maltempo Lazio

Anche nel Lazio sono attese forti precipitazioni. Già nella notte temporali si sono abbattuti a Roma e Provincia e l’allerta resterà in vigore per tutta la giornata di oggi. In tal senso criticità sono previste nelle seguenti zone del Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma.

Meteo Roma oggi e domani

Vediamo che tempo farà nella Capitale. Che tempo farà infatti nelle prossime ore? Quali saranno le previsioni meteo? In questo momento il cielo resta parzialmente nuvoloso. Precipitazioni sono attese nel primo pomeriggio a partire dalle ore 13.00 e fino alla tarda serata. Per domani, martedì 28 febbraio 2023, lo scenario sarà pressoché simile: nuvole e sole al mattino, piogge nel pomeriggio. Il maltempo, stando alle ultime previsioni meteo, proseguirà per tutta la settimana. Nel weekend invece il maltempo concederà una tregua anche se comunque potrebbero verificarsi precipitazioni sparse.

Neve a Roma e nel Lazio? Nevicate anche a quote basse, le previsioni meteo

Le temperature

La colonnina di mercurio si manterrà piuttosto alta. Quattordici gradi la massima, 6 la minima con una lieve flessione intorno a giovedì e venerdì quando si toccheranno minime di 4-5 gradi. Anche nel fine settimana le temperature a Roma si manterranno stabili: 16 gradi la massima, da 4 a 7 la minima.

Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio: domenica 26 febbraio temporali e nevicate