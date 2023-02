Pioggia e neve a Roma e nel Lazio? Le previsioni meteo dal 27 febbraio 2023

L’Inverno 2022-2023 sta per giungere al termine e nonostante sia stato molto altalenante (e avaro di precipitazioni specie nella seconda parte), sta per tornare in auge per gli ultimi giorni di Febbraio. A partire da stasera una saccatura di matrice artico-continentale andrà ad alimentare un vortice di bassa pressione che si posizionerà sul Mar Ligure.

Le previsioni del 27 febbraio: pioggia e neve a Roma?

In questo frangente assisteremo ad un peggioramento delle condizioni meteorologiche in Italia e sul Lazio: da segnalare il ritorno della neve a bassa quota su Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna dove i fiocchi potrebbe cadere fino a quote pianeggianti. Sul Lazio assisteremo all’arrivo di precipitazioni sempre più consistenti nel corso delle prossime ore: piogge e temporali potranno manifestarsi tra la sera del 25 Febbraio e la mattina del 26.

Il calo delle temperature si assisterà specie nei valori massimi che torneranno in media con il periodo. Le precipitazioni proseguiranno anche nel corso delle ore pomeridiane ma risulteranno più sporadiche e disorganizzate. Da monitorare anche l’avvio della settimana a cavallo col mese di Marzo, che potrebbe risultare ancora piovosa e perturbata. La neve, caduta in questa stagione fino al termine di Gennaio, tornerà a cadere sull’Appennino: risulterà particolarmente copiosa sull’Appennino Tosco Emiliano, dove gli accumuli potrebbero anche raggiungere il metro.

Sul Lazio la neve cadrà dai 1600-1700 metri nel corso della mattina di domani. I fiocchi si spingeranno fin verso i 1200-1400 metri nel corso delle ore pomeridiane. Al momento sembrerebbe il Reatino la parte più interessata dalle nevicate. Fenomeni più deboli in serata dai 1100-1300 metri. Dopo un fine settimana dove il meteo ha subito un’evidente metamorfosi, anche la nuova settimana sarà dunque destinata a trascorrere sotto il segno di un tempo spesso instabile e in un contesto climatico decisamente più rigido rispetto alla settimana scorsa. A spiegarlo sono gli esperti de IL Meteo.it, per i quali il tempo dunque continuerà ad essere condizionato da un profondo vortice in area tirrenica che dispenserà maltempo soprattutto a carico delle regioni del Centro e del Sud.